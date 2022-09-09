İzmir haberleri: İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama (6) - Son Dakika
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İzmir haberleri: İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama (6)

09.09.2022 23:23
İzmir haberleri: İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama (6)

İzmir bölgesinden gelen habere göre İZMİRLİLER TARKAN'LA COŞTUİzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, Gündoğdu Meydanı'ndaki konseri için sahneye çıktı.

İZMİRLİLER TARKAN'LA COŞTU

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, Gündoğdu Meydanı'ndaki konseri için sahneye çıktı. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü sebebiyle gün boyunca etkinlikler düzenlenirken günün son etkinliği Tarkan konseri oldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Tarkan'ın sahne platformunun çökmesinin ardından, konser Gündoğdu Meydanı'na alınırken, sanatçının hayranları alanı saatler öncesinden doldurdu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından Tarkan sahneye çıktı. Tarkan sevilen şarkılarını alanı dolduran hayranlarıyla söyledi. İzmir'i çok özlediğini belirten Tarkan, kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Megastar Tarkan, konserin bir bölümünde evlerinin balkonundan konseri izleyenlere, 'O meşhur balkonlar bunlar mı?' sözleriyle seslendi. İzmirlilerle buluşan Tarkan konsere 'Yolla' şarkısı ile başladı. 'Unutmamalı' şarkısından önce Atatürk'ün fotoğrafının ekranlara yansıtılması büyük alkış aldı.

'TARKAN İÇİN ALMANYA'DAN GELDİM'

Tarkan için Almanya'dan geldiğini söyleyen Ayla Uslu, "Almanya'dan kutlamalar ve Tarkan konseri için geldim. Bütün şarkılarını çok seviyorum. O bizim gurur kaynağımız" dedi. Tarkan'ın büyük hayranı olduğunu söyleyen Şükran Demir ise "Çocukluğumdan beri hayranıyım. Özellikle 'Kuzu Kuzu' şarkısını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

Gündoğdu Meydanı, Megastar, Tarkan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri: İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama (6) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri: İzmir'de kurtuluşun 100'üncü yılına coşkulu kutlama (6) - Son Dakika
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