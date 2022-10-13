Yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Meydana gelen kazada yaya ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesi, Kuyucak mevkisinde meydana geldi. H.Ö. (35) idaresindeki 15 DE 1369 plakalı otomobil, Kuyucak mevkisinde seyir halindeyken yolun karşına geçmek isteyen Salim Y.'ye (29) çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde durumunun ağır olduğu belirlenen Salim Y. ambulans ile Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 29 yaşındaki Salim Y. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

Öte yandan, ekipler tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.Ö.'nin işlemleri sürdüğü öğrenildi. - İZMİR