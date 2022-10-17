İzmir haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

17.10.2022 17:34
İzmir haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Edinilen İzmir haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanınca hastaneye kaldırılan yaya kurtarılamadı.

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanınca hastaneye kaldırılan yaya kurtarılamadı.

İzmir- Aydın Otoyolu Nilüfer Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Gıyasettin Balkaş'a (62), D.A. yönetimindeki 35 BHU 969 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Balkaş, kaldırıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü D.A'nın ifade işlemleri için karakola götürüldüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: AA

Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri... İzmir'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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