İzmir 3. sayfa haberleri... Kemalpaşa'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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İzmir 3. sayfa haberleri... Kemalpaşa'da silahlı kavga: 1 ölü

09.10.2022 21:32
İzmir 3. sayfa haberleri... Kemalpaşa'da silahlı kavga: 1 ölü

İzmir 3. sayfa haberine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Sekiz Eylül Mahallesi 126 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Ş.D. ile Mehmet Sür (48), sokakta karşılaştı. Taraflardan Ş.D., olay yerine geldiği araçta bulunan pompalı tüfekle Sür'e ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sür, ambulans ile Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sür, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan cinayet şüphelisi M.D., polis ekiplerince gözaltına alınırken, suç aletine de el konuldu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Eylül, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir 3. sayfa haberleri... Kemalpaşa'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir 3. sayfa haberleri... Kemalpaşa'da silahlı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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