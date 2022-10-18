İzmir haberleri... İzmir'de tekneden denize düşen balıkçının cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberleri... İzmir'de tekneden denize düşen balıkçının cesedi bulundu

18.10.2022 11:52

İzmir gündem haberi... İzmir'in Urla ilçesi açıklarında ağ atmak isterken tekneden düştüğü denizde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı.

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında ağ atmak isterken tekneden düştüğü denizde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı.

Gülbahçe Mahallesi'nde tekneyle açıldıktan sonra denize düşen Hilmi Çakı'yı arama çalışmalarına katılan dalgıç ve deniz polisi ekipleri, erkek cesedi buldu.

Cesedin Çakı'ya ait olduğu belirlendi.

Çakı'nın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Olay

Gülbahçe Mahallesi'nde Mustafa Bulut ile balık avına çıkan Hilmi Çakı, dün ağ atmak isterken denize düşmüş, arkadaşını kurtarmak için denize atlayan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yüzmekte zorlanan Mustafa Bulut ise çevredeki diğer balıkçılar tarafından kurtarılmıştı.

Kaybolan Hilmi Çakı için Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve bot ekipleriyle deniz polisi ve dalgıç ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmıştı.

YORUMLAR
500
İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kaybolan balıkçıdan acı haber İzmir 3. sayfa haberi | İzmir'de kaybolan balıkçıdan acı haber İzmir haber... İzmir'de bıçakla ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı İzmir haber... İzmir'de bıçakla ağır yaralanan genç, hayata tutunamadı Aliağa, sanayinin yanında tarımda da ülke ekonomisine katkı sağlıyor Aliağa, sanayinin yanında tarımda da ülke ekonomisine katkı sağlıyor
Kaynak: AA

Mustafa Bulut, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri... İzmir'de tekneden denize düşen balıkçının cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Acun Ilıcalı yeni bir yat aldı! Harcadığı parayı duyanların ağzı açık kalıyor
16:39 Adana'da eşini bıçaklayarak öldüren İzel'e 10 yıllık tahrik indirimi! 16 ay hapis yattıktan sonra tahliye oldu
16:31 Türkiye'yi bisikletle gezen Senegalli Musti; Karadeniz, Doğu ve Ege şiveleriyle yaşadıklarını anlattı
16:30 CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
16:24 HDP'li vekilleri taşıyan minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetmişti! O anların görüntüleri ortaya çıktı
15:39 Galatasaray, Okan Buruk'un yeni yardımcısını resmen açıkladı
15:30 Kadın öğretmene cinsel taciz suçlamasıyla yargılanan okul müdürü uzaklaştırma cezası aldı
15:30 Cinsel istismar davası çıkışında kan aktı! Dava ettiği gencin babasını öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 17:57:35. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haberleri... İzmir'de tekneden denize düşen balıkçının cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement