Kafasına bir teknenin pervanesinin çarptığı tahmin edilen ve bir gözü kapalı olan caretta carettanın vücudunda kırık tespit edildi.

Kaynak: AA

Karabağlar Belediyesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haberleri: İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı - Son Dakika

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