İzmir haberleri: İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı - Son Dakika
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İzmir haberleri: İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

09.10.2022 09:38
İzmir haberleri: İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

İzmir gündem haberi... İzmir Körfezi'nde yaralı bulunan caretta caretta, tedavi edilecek.

İzmir Körfezi'nde yaralı bulunan caretta caretta, tedavi edilecek.

Karabağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, körfezde bulunan yaralı kaplumbağa Karabağlar Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezine götürüldü.

Kaplumbağanın 50-60 yaş aralığında, 80 kilogram ve dişi olduğu belirtildi.

Kafasına bir teknenin pervanesinin çarptığı tahmin edilen ve bir gözü kapalı olan caretta carettanın vücudunda kırık tespit edildi.

Tedavisine başlanan caretta caretta, bu süreçte Karabağlar Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi'nde gözetim altında tutulacak.

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Kaynak: AA

Karabağlar Belediyesi, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

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