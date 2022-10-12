Onur Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir kişiyi durdurmak istedi. Elindeki poşeti atarak kaçan ve isminin O.K. olduğu öğrenilen şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Kaynak: AA

Hisarcık, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haberleri: İzmir'de yeşil reçeteye tabi 560 hap ele geçirildi - Son Dakika

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