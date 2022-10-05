DENİZLİ'DE HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ'NDE İKİ SOKAK KEDİSİ ZEHİRLEDİLER

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, vatandaşlar tarafından beslenen iki sokak kedisi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zehirli yiyecek verilerek telef edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, iki kedinin Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde telef edilmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

Kınıklı Mahallesi 6080 Sokak'ta bu sabah vatandaşlar, yerde iki sokak kedisinin cansız bedenini buldu. Durum, Denizli Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Olay yerine hayvan polisleri sevk edildi. Polisler, Dünya Hayvanları Koruma günü olan dün zehirli yiyecek verilerek öldürüldüğü belirlenen iki sokak kedisini alıp, incelenmek üzere Sokak Hayvanları Kliniği'ne götürdü. İki kediyi zehirleyen kimliği belirsiz kişi ve kişilerin bulunması için çalışma başlatıldı.

Öldürülen sokak kedilerini besleyen hayvan severler duruma tepki gösterip, 3 gün önce de bir kedinin daha zehirlenerek öldürüldüğünü söyledi.

İki kedinin Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde zehirlenmesine tepki gösteren Fatih Can Kağızman, "Sabah geldiğimizde beslediğimiz iki kedinin yerde yan yana cansız bedenini bulduk. Zehirlendikten sonra buraya su içmeye geldiklerini ve burada öldüklerini sanıyoruz. Böyle bir caniliğin yapılması bizleri çok üzdü. Umarım bunu yapanlar bir an önce yakalanır. Bu kedilerin hiç kimseye zararı yoktu" dedi.