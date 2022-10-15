İzmir haberi... Kemalpaşa'da 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberi... Kemalpaşa'da 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

15.10.2022 17:46
İzmir haberi... Kemalpaşa'da 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta, 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu araçta, 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sekiz Eylül Mahallesi'nde yapılan huzur uygulamasında şüphe üzerine hafif ticari bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 şahsın davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, yaptıkları incelemede araç içerisinde satışa hazır halde 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Araçtaki şüpheli şahıslar R.A. ve S.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınarak, işlemler için emniyete götürüldü. Yakalanan kaçak sigaralara ise el konuldu. - İZMİR

YORUMLAR
500
Otoyolda yanan araç demir yığınına döndü Otoyolda yanan araç demir yığınına döndü İzmir haberi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den TOKİ ziyareti İzmir haberi | AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli'den TOKİ ziyareti
Kaynak: İHA

Kemalpaşa, Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberi... Kemalpaşa'da 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
17:42 ABD'de ilk insanın nasıl oluştuğuna dair rapor hazırlayan bilim insanlarına tepki yağdı
17:41 Fenerbahçeli İsmail Yüksek'in Jorge Jesus'a hitap şekli gündem oldu: Bak şimdi babamı çekiyorum
16:36 İzmir Konak'ta ortalık karıştı! Eşiyle tartışırken araya giren vatandaşa pompalı tüfekle ateş eden şahıs, yanlışlıkla bakkal sahibini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 20:19:51. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir haberi... Kemalpaşa'da 20 bin adet kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement