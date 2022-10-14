İzmir haberleri | Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce İstiklal Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada kurutulmaya hazır 2 kilo 750 gram Hint keneviri bitkisi, 110 gram satışa hazır esrar, 8 adet dalları kesilmiş Hint keneviri, 1 hassas terazi ile 2 bin 300 lira ele geçirildi.
Evde gözaltına alınan U.B, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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