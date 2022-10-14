İzmir haberleri | Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberleri | Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

14.10.2022 17:30
İzmir haberleri | Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

İzmir gündem haberine göre İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce İstiklal Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada kurutulmaya hazır 2 kilo 750 gram Hint keneviri bitkisi, 110 gram satışa hazır esrar, 8 adet dalları kesilmiş Hint keneviri, 1 hassas terazi ile 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Evde gözaltına alınan U.B, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
İzmir haberi | İzmir'de uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli salıverildi İzmir haberi | İzmir'de uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli salıverildi İzmir haber... Kiraz polisinden torbacıya baskın: Bir adreste üretip bir adreste satıyordu İzmir haber... Kiraz polisinden torbacıya baskın: Bir adreste üretip bir adreste satıyordu
Kaynak: AA

Hisarcık, Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri | Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:51 AFAD'dan Amasra'daki patlamanın sebebi hakkında açıklama: Trafo kaynaklı
20:24 Patlama yaşanan maden ocağından dikkat çeken fotoğraf! Ekipler sedye ile bekliyor
20:21 Patlama yaşanan maden ocağında kaç işçi vardı, kaç kişi kurtarıldı? Amasra Belediye Başkanı son durumu paylaştı
20:08 Bartın'daki maden ocağı patlamasında yürek yakan görüntü! Ekran başındakiler duygu dolu anlar yaşadı
19:44 Türkiye ile Katar arasında 11 yeni anlaşma imzalandı
19:47 Bartın'daki maden ocağı patlamasının ardından yer altından çıkarılan 2 işçi konuştu
19:32 Bartın'da maden ocağında patlama! Yer altında kalan işçiler için ekipler harekete geçti
19:23 Galatasaray'ın yıldızı Mertens'ten bomba açıklama! Oğluna hangi Türk ismini vereceğini söyledi
19:06 Kanada'da ölüm döşeğindeki kadının beyni incelendi, son anlarına ilişkin detay bilim camiasını şaşkına çevirdi
15:58 Bakan Kirişçi güzel haberi verdi! 501 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 21:26:30. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir haberleri | Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement