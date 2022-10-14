Ekiplerce İstiklal Mahallesi'nde bir evde yapılan aramada kurutulmaya hazır 2 kilo 750 gram Hint keneviri bitkisi, 110 gram satışa hazır esrar, 8 adet dalları kesilmiş Hint keneviri, 1 hassas terazi ile 2 bin 300 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Kiraz, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir haberleri | Kiraz'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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