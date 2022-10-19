İzmir haberleri: Klazomenai Kazı Başkanı Ersoy'dan Urla'daki sit derecesi ve imar planı değişikliğine tepki - Son Dakika
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İzmir haberleri: Klazomenai Kazı Başkanı Ersoy'dan Urla'daki sit derecesi ve imar planı değişikliğine tepki

19.10.2022 17:04
İzmir haberleri: Klazomenai Kazı Başkanı Ersoy'dan Urla'daki sit derecesi ve imar planı değişikliğine tepki

Edinilen İzmir haberine göre İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Klazomenai Antik Kenti'nin kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Yaşar Erkan Ersoy, İskele Mahallesi'ndeki bölgenin sit alanı derecesinin 1'den 3'e düşürülmesine ve imar planı değişikliğine gidilmesine tepki gösterdi.

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Klazomenai Antik Kenti'nin kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Yaşar Erkan Ersoy, İskele Mahallesi'ndeki bölgenin sit alanı derecesinin 1'den 3'e düşürülmesine ve imar planı değişikliğine gidilmesine tepki gösterdi.

Prof. Dr. Ersoy, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında 34 bin metrekare alandaki imar planı değişikliğinin oy çokluğu ile kabul edilmesinin ardından gündeme gelen araziyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun talebi doğrultusunda alanda jeolojik inceleme ve Çeşme Müzesi Müdürlüğü tarafından da sondaj kazılarının gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, sonuçlara göre taşınmazın sit statüsünün 1'den 3'e düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Kazı Başkanlığının bölgenin arkaik dönemde mezarlık alanı olarak kullanıldığına ilişkin görüş bildirmesine rağmen statü değişikliği yapıldığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Yerleşimin bu kesiminin antik dönemde mezarlık alanı işlevini taşıyor olması 3. derece arkeolojik sit alanı olmasını gerektirmiyor. 1. derece arkeolojik sit alanı statüsü devam ettirilmeli, bütünlük bozulmamalıydı. Bu kararın ardından artık 3. derece sit alanı statüsüne haiz olan alanda müze uzmanlarınca yine sondaj kazıları gerçekleştirilecek ve elde edilen verilere göre de bu çalışmalar yöntem açısından pratikte doğası gereği bilimsel mahiyetteki kazılardan farklılık taşıyan, belgelemelerin, verileri kayıt altına alma, saklama koşullarının maalesef asgari standartlara ulaşamadığı bir biçimde kurtarma kazıları şeklinde yürütülecektir. Buradaki esas sorun, alanın arkeolojik potansiyelinin göz ardı edilip yeterince irdelenmeden sit derecesinde değişikliğe gidilmesi ve ardından da imara açılması gerçeğidir."

Kaynak: AA
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Yaşar Erkan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri: Klazomenai Kazı Başkanı Ersoy'dan Urla'daki sit derecesi ve imar planı değişikliğine tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri: Klazomenai Kazı Başkanı Ersoy'dan Urla'daki sit derecesi ve imar planı değişikliğine tepki - Son Dakika
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