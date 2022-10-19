Nihat Savuran, yaptığı konuşmada Bartın 'da meydana gelen maden kazasında yaşamını yitiren madencilere rahmet diledi. Muhtarların Türkiye 'nin her köşesinde vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştığını vurgulan Savuran, katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › İzmir haberleri: Ödemiş'te Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

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