İzmir haberleri: Ödemiş'te Muhtarlar Günü kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle tören düzenlendi.
Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törende Ödemiş Muhtarlar Derneği Başkanı Nihat Savuran, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Nihat Savuran, yaptığı konuşmada Bartın'da meydana gelen maden kazasında yaşamını yitiren madencilere rahmet diledi. Muhtarların Türkiye'nin her köşesinde vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştığını vurgulan Savuran, katılımcılara teşekkür etti.
Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Şimşek, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Özge, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sunullah Desticioğlu ve mahalle muhtarları katıldı.
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