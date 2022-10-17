İzmir haber | Ödemiş'te öğrencilerden siber suçlarla mücadele hareketi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir grup lise öğrencisi, siber saldırılara karşı vatandaşları bilinçlendirmek üzere çalışma yürütüyor.

Ödemiş'te hayata geçirilen projenin kurucularından lise öğrencisi Gürcan Orhan Aksay, AA muhabirine siber saldırı ve dolandırıcılık olaylarının hızla arttığını, öğrenciler olarak insanları bilinçlendirerek bu saldırıları en aza indirmek için çalışma yapmaya karar verdiklerini bildirdi.

Yaklaşık 25 öğrencinin oluşturduğu grubun, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle özellikle öğrenciler, yaşlılar ve engellilere yönelik eğitim programları düzenlediğini ifade eden Aksay, kurdukları internet sitesiyle de farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını bildirdi.

Aksay, konuyla ilgili bir fuar da açmayı planladıklarını, burada yaptıkları yazılımları halka anlatma fırsatı bulacaklarını da kaydetti.

Öğrencilerden Nehir Sena Irmak da projeyi yurt dışında tanıtabilmek ve gelişimini herkese aktarabilmek için çalıştığını, daha geniş bir kitleye ulaşmak istediklerini bildirdi.

Projede yer alan öğrencilerden Yakup İsa Yorgun ise işitme engelliler için çeviri yaptığını, toplumun tüm kesimlerine ulaşmak istediklerini aktardı.