İzmir haberleri | Pazaryeri'nin "çömlekçi" Kınık köyünde binalar beyaza boyanıyor - Son Dakika
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İzmir haberleri | Pazaryeri'nin "çömlekçi" Kınık köyünde binalar beyaza boyanıyor

14.10.2022 09:28
İzmir haberleri | Pazaryeri'nin "çömlekçi" Kınık köyünde binalar beyaza boyanıyor

İzmir gündem haberi | Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri ilçesinin çömlekçilikle ünlü köyü Kınık'ta, "Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum Projesi"ne katıldı.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, Pazaryeri ilçesinin çömlekçilikle ünlü köyü Kınık'ta, "Köyümü Seviyorum Sokağımı Boyuyorum Projesi"ne katıldı.

Köyde sokak sağlıklaştırma kapsamında evlerin beyaz renge boyanmasına başlandı.

Vali Kemal Kızılkaya, İlçe Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ellerine fırçaları alarak ilk boyayı yaptı.

Projeyle ilgili bilgi veren Kızılkaya, köyün sokaklarının daha da güzelleşeceğini belirtti.

Köylü vatandaşlarla sohbet eden Vali Kızılkaya, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan 75 tonluk köyün içme suyu deposunu inceledi.

Muhtar İsmail Oruç, Vali Kızılkaya'ya köylerine has toprak fincan takımı hediye etti.

Vali Kızılkaya, daha sonra Kınık İlkokulu ve Ortaokulu ile Pazaryeri ilçe merkezinde devam eden 16 derslikli Atatürk Ortaokulu ve Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu inşaatlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Proje etkinliğine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve İl Genel Meclisi üyeleri katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir haberleri | Pazaryeri'nin 'çömlekçi' Kınık köyünde binalar beyaza boyanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri | Pazaryeri'nin "çömlekçi" Kınık köyünde binalar beyaza boyanıyor - Son Dakika
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