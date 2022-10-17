İzmir haberleri | Türkiye Değişim Partisi'nden CHP'ye Katılan 11 Eski İzmir İl Yöneticisine Genel Merkezde Parti Rozetleri Takıldı - Son Dakika
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İzmir haberleri | Türkiye Değişim Partisi'nden CHP'ye Katılan 11 Eski İzmir İl Yöneticisine Genel Merkezde Parti Rozetleri Takıldı

17.10.2022 12:14

İzmir gelişmesine göre Türkiye Değişim Partisi’nden 11 eski İzmir il yöneticisi CHP’ye katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, rozet takma töreninde; “Önümüzdeki seçim, önemli bir seçim. Bu seçim, otoriter yönetimden yana olanlarla, demokrasiden yana olanların bir mücadelesine sahne olacak” dedi.

Türkiye Değişim Partisi'nden 11 eski İzmir il yöneticisi CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, rozet takma töreninde; "Önümüzdeki seçim, önemli bir seçim. Bu seçim, otoriter yönetimden yana olanlarla, demokrasiden yana olanların bir mücadelesine sahne olacak" dedi.

Türkiye Değişim Partisi'nden 11 eski İzmir il yöneticisi CHP'ye katıldı. Partiye yeni katılanlar için CHP Genel Merkezi'nde tören yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yeni üyelere parti rozeti taktı. Törene Oğuz Kaan Salıcı'nın yanı sıra İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı.

Törende konuşan Salıcı, " Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin kurucu partisi. Ama aynı zamanda önümüzdeki dönemde Türkiye'yi değiştiren parti olacak. Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu durum maalesef bizim beklediğimiz, bizim umduğumuz bizim insanca yaşayabileceğimiz bir durum değil. Önümüzdeki seçim, önemli bir seçim. Bu seçim, otoriter yönetimden yana olanlarla, demokrasiden yana olanların bir mücadelesine sahne olacak. Dolayısıyla sizler de daha önce vermiş olduğunuz demokrasi mücadelesini bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte vermek için, bizimle bir araya geldiğiniz için, bu mücadeleyi hep beraber vereceğimiz için çok mutluyuz" dedi.

İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de "Bu değerli arkadaşlarımızın katılımı ile partimiz artık İzmir'de daha güçlü. Birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız ve ülkemizin aydınlık günlere ulaşması için gerekli mücadeleyi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.

CHP'ye yeni katılan Metin Çağrı ise, "Türkiye'nin kurucu partisi, baba ocağımız olan CHP'ye hep birlikte katılım için buradayız. Buradaki siyasi hayatımızda vatanımızın, milletimizin bölünmez bütünlüğünü savunarak, Türkiye'yi daha iyi bir noktaya getirmek için tüm gücümüzle çalışacağız" dedi.

Türkiye Değişim Partisi'nden CHP'ye katılan isimler şöyle:

"Eski İzmir İl Başkanı Metin Çağrı, eski İl Başkan yardımları Yasemin İnceoğlu, Mehmet Aktaş ve Sezgin Pastutmaz, eski İl Disiplin Kurulu üyesi Kadriye Çınaroğlu, eski İl Yönetim Kurulu üyeleri Emre Güldaştı ve Doruk Zeytin, eski Bayındır İlçe Başkanı Cenk Dolu, eski Karabağlar İlçe Başkanı Özcan Demir, eski Güzelbahçe İlçe Başkanı Mehmet Semih Tüzüner ve eski Karşıyaka İlçe Başkanı Ömer Dereli."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir haberleri | Türkiye Değişim Partisi'nden CHP'ye Katılan 11 Eski İzmir İl Yöneticisine Genel Merkezde Parti Rozetleri Takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir haberleri | Türkiye Değişim Partisi'nden CHP'ye Katılan 11 Eski İzmir İl Yöneticisine Genel Merkezde Parti Rozetleri Takıldı - Son Dakika
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