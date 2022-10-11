İzmir haberleri... Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir haberleri... Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı

11.10.2022 09:59
İzmir haberleri... Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı

İzmir 3. sayfa haberi: Şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği öğrenilen bir otomobile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi.

Şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu getireceği öğrenilen bir otomobile İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan aramada 12 kilogramın üstünde metamfetamin maddesi ele geçirilirken operasyon anı kameraya yansıdı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, Kemalpaşa Akalan gişeleri üzerinde önlem aldı. Önceden plakası belirlenen bir hafif ticari araca yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, araç içerisinde bulunan M.M., İ.B., ve O.C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araç içerisinde yapılan aramada, taban kısmına zulalanmış halde 12 kilo 620 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Aracın polis ekiplerince durdurulması ve şüphelilerin gözaltına alındığı nefes kesen anlar ise görüntülere yansıdı.

3 şüpheli de tutuklandı

Öte yandan, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan M.M., İ.B., ve O.C., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir haberleri... Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:44 Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
11:31 Daha önce yalanlamıştı! Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti'ye katıldı
11:28 BBP'deki görevlerinden ayrılan Tahir Şahin, Mustafa Destici'nin AK Parti'yi eleştirme yasağı getirdiğini açıkladı
11:28 İBB'nin cenaze aracıyla uyuşturucu sevkiyatına MHP lideri Bahçeli'den tepki geldi
11:19 Dolar 18,58 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:17 Mallorca forması giyen Vedat Muriqi'in Elche maçında yaptıkları haftaya damga vurdu
11:11 Eskişehir'de önüne gelene çantayla vuran kadına "Bipolar Kişilik Bozukluğu" teşhisi konulduğu ortaya çıktı
11:08 Gram altın bin liranın altına düştü! 995 liradan alıcı buluyor
11:09 TOGG'la ilgili Bakan Mustafa Varank'tan dikkat çeken açıklama: Rakiplerine göre çok ucuz olacak
11:00 Kenan Sofuoğlu'nun 3 yaşındaki oğlu Zayn'ın motosiklet sürdüğü görüntülere yorum yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 12:16:52. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir haberleri... Zehir taşıyan araç İzmir'e sokulmadı: 12 kilogram metamfetamin yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement