İZMİR HAFİF TİCARİ ARAÇ YANARKEN, SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesindeki otoyolda bir hafif ticari yanarken, alevleri söndürmek isteyen sürücü İbrahim Gönen'in vücudunda yanıklar meydana geldi.

İzmir- Karşıyaka çevreyolunda ilerleyen işitme engelli İbrahim Gönen'in kullandığı hafif ticari aracın motor bölümünden, bugün saat 14.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Bunun üzerine Gönen, aracı emniyet şeride çekti. Yangını görenler itfaiye ve polise bildirdi. Yangını söndürmek isteyen Gönen ise vücudunun çeşitli yerlerinde yanık yarası oluştu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine yola sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Gönen ise ambulansla, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.