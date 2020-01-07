İzmir hafif ticari araçta arkadaşlarıyla sahte içki içen kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir hafif ticari araçta arkadaşlarıyla sahte içki içen kişi öldü - Son Dakika

İzmir hafif ticari araçta arkadaşlarıyla sahte içki içen kişi öldü

22 dakika önce

Hafif ticari araçta arkadaşlarıyla sahte içki içen kişi öldüİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın içinde içki içtikten sonra fenalaşan Süleyman Bozdağ (43) yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araçta arkadaşlarıyla sahte içki içen kişi öldü

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, hafif ticari aracın içinde içki içtikten sonra fenalaşan Süleyman Bozdağ (43) yaşamını yitirdi. Sağlık ekibinin geldiğinde öldüğünü tespit ettiği Bozdağ'ın sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 389 Sokak'ta meydana geldi. Evsiz Süleyman Bozdağ ve arkadaşı iddiaya göre hurda haldeki 34 EIB 45 plakalı hafif ticari araçta iddiaya göre sahte içki içmeye başladı. Bir süre sonra Bozdağ, fenalaştı. Yanındaki arkadaşı durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bozdağ'ın öldüğü anlaşıldı. Bozdağ'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaydan sonra, Bozdağ'ın yanındaki arkadaşı ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir hafif ticari araçta arkadaşlarıyla sahte içki içen kişi öldü

Süleyman Bozdağ, Karabağlar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
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