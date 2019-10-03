İzmir hafriyat kamyonu tehlikesi mahalleliyi korkuttu

Hafriyat kamyonu tehlikesi mahalleliyi korkuttu

İzmir'in Bornova ilçesinde yokuşun başında park halinde duran hafriyat kamyonunun 9 otomobile çarparak maddi hasara neden olması, bu büyük araçların yol açtığı kazaları yeniden gündeme getirdi. Son olayda şans eseri bir can kaybı yaşanmazken, tehlikenin büyüklüğü mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Bornova ilçesinin Meriç Mahallesi'nde, park halindeyken aşağı kayan hafriyat kamyonunun 9 araca çarptığı korku dolu anlar, akıllara, İstanbul'da da birçok kez yaşanan yine hafriyat kamyonu terörünü getirdi. Çoğunlukla kentsel dönüşüm nedeniyle yapılan kazılardan çıkan malzemelerin taşındığı hafriyat kamyonları, yolda, sokakta, kaldırımda hatta en işlek caddelerde bile herkesin karşısına çıkıyor. İzmir'de geçen salı günü yaşanan kazada da, o an sokakta herhangi bir vatandaşın bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kazanın olduğu sırada evin içinde bulunduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Murat Kayıkçı, kazanın şoförün ihmalinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürerek, Gürültü duyunca dışarı çıktım. Bir ses duydum, 'kaçın kaçın' diye bağırıyordu. Kamyon da o sırada araçlara vura vura yolun sonuna kadar gitti. Kaçın diye bağıran kişinin sayesinde sokaktakiler de kendilerini kurtardı. Yolda insan olsaydı kurtulma şansı yoktu. Karşı yönden bir araç da gelebilirdi, kaçma şansı yoktu. Hepimiz çok korktuk dedi.

'TEDBİR ALINMAZSA KAZALAR ARTAR'

Bu kazalarda bir ihmalin söz konusu olduğunu söyleyen Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube üyesi Mehmet Özsakarya, ağır yük taşıyan kamyonları kullanan insanların eğitimli olması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle hafriyat taşıyan kamyonları kullanan sürücülerin yorucu bir iş yaptığına dikkat çeken Özsakarya, bu işi yapan insanların sağlık açısından sıkı kontrollerden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Bazı teknik gerekliliklerden de söz eden Özsakarya, Özellikle bu araçlarda rötardır denilen bir sistemin olması gerekir. Bu sistem yükü sadece frene bırakmayan, motordan çıkan kuvveti tekerleklere iletirken sınırlayıcılık sağlayan bir düzenektir. Eski araçlarda bu düzenek yok. Ayrıca kamyonların bakımlarında kullanılan yedek parçaların standartlara uygun olması önemlidir. Balataların tutuculuğu mutlaka denetlenmeli. Bakım sonrası kontrol formları, konusunda uzman kişiler tarafından düzenlenmeli. Özellikle Almanya'da çok yaygın olan filo mühendisliği var. Ama bu mühendislik dalı Türkiye'de bilinmiyor. Otobüs, kamyon ve tır filolarında filo mühendislerinin bilgi birikimine önem verilmeli. Bazı araçlarda hız kesiciler şarttır. Araç 80 kilometreden yukarı gitmemelidir. Bu kazalar tedbirler alınmadığı sürece artarak devam edecek diye konuştu.

'O KAMYONUN MAHALLE ARASINDA OLMAMASI GEREKİRDİ'

Son dönemde hafriyat kamyonlarının neden olduğu kazaların giderek sıklaştığına dikkat çeken Özsakarya, şöyle devam etti

Türkiye'nin mevcut yapısı itibariyle yerleşim yerleri, iş yerleri ve atölyeler karmakarışık vaziyette konumlanıyor. Sanayi siteleri ve yerleşim alanları keskin çizgilerle ayrılmıyor. Türkiye'de bu kazaların sıfıra indirilmesi mümkün değil. Çünkü bu araçlar yine şehir içlerinde hareket edecek ve kazalara neden olacak. Binalar yapılırken yerleşim yerlerinde bu tür hafriyat kamyonlarının en az dolaşabileceği şekilde planlanması lazım. Ama bu 3 büyükşehirde pek olası gözükmüyor. Emniyet tedbirleri alınmalı. Yani böyle bir hafriyat kamyonunun öyle mahalle arasında, evlerin yakınında olmaması gerekirdi. Ucuz atlatılmış şanslı bir kaza. Ama ucuz atlatamadığımız kazalar da oluyor. İstanbul'da bir halk otobüsünün otobüs durağına girmesini örnek verebiliriz. O halk otobüsünün frenleri uygun muydu, şoförün fiziki bir rahatsızlığı var mıydı, araştırılmalı. Kaza olmadan denetlemelerin yapılması gerekir.

DİK YOKUŞLARDA TAKOZA DİKKAT

Nakliye işiyle uğraşan kamyon şoförü Murat Tülekoğlu da benzer kazaların yaşanmaması için sürücülerin dikkat etmesi gereken noktalarla ilgili bilgi verdi. Yük taşıyan kamyonların park edildikten sonra aracın imdadının, yani el freninin çekilip çekilmediğinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Tülekoğlu, Eğer dik bir yokuşta kamyonu park ettiyseniz, hele yükünüz varsa önüne mutlaka takoz koymalısınız. Kamyonların 20 bin ya da 30 bin kilometrede sanayide frenlerine bakılmalı. Hava hortumları kontrol edilmeli. Bakımları aksatılmamalı. Ufak bir hortumun ucundayız. Hortum delindiği zaman bu tür kazalar yaşanabilir diye konuştu.