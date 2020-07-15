İZMİR Hain darbe girişimi Konak Meydan'da anıldı - Son Dakika

İZMİR Hain darbe girişimi Konak Meydan'da anıldı

Hain darbe girişimi Konak Meydan'da anıldıİZMİR'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi.

Hain darbe girişimi Konak Meydan'da anıldı

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İZMİR'de, 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılında Konak Meydanı'nda anma töreni düzenlendi. Tören, mehteran takımının İZSU binasından Konak Meydanı'na yürüyüşüyle başladı.

Tüm ülkede olduğu gibi 15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yılı İzmir Konak Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, sivil toplum kuruluşlarının ve odaların temsilcileri katıldı. Törene, protokol dışında vatandaş alınmadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, törende sandalyeler sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde yerleştirilerek, alan içerisine girenlerin İzmir İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından ateşi ölçüldü. Ayrıca, törene katılanların maske kuralına uyduğu görüldü. Tören boyunca, polis ekipleri güvenlik tedbirlerini sıkı tuttu. Tören, mehteran takımının İZSU binasından Konak Meydanı'na yürümesiyle başladı. Ardından tören, İzmir İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti ve tasavvuf musiki dinletisiyle devam etti.

HAİN DARBE GİRİŞİMİ SERGİLENDİ

AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü gecesi yaşanan olayları konu alan ve 360 fotoğrafın yer aldığı '15 Temmuz Demokrasi Sergisi' açıldı. Darbe girişimi gecesinden fotoğrafların yanı sıra yaşamlarını yitiren demokrasi şehitlerinin portrelerinin yer aldığı sergiyi ziyaret eden vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Alanda şehitler için lokma dökülerek vatandaşlara dağıtıldı. AK Parti İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan serginin yapıldığı meydanda yaptığı açıklamada, 'Bugün 15 Temmuz'un 4'üncü sene devriyesinde, İzmir'de meydanlarda yine hep birlikteyiz. Bundan 4 sene önce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile toplamıştık. O geceyi hiç unutmayacağız. O gece şehit olan tüm kahramanlarımıza ve ülkemize sahip çıkmak adına darbeye direnen herkese biz geleceğimizi borçluyuz. 15 Temmuz'da biz bu ülkedeki bütün darbeci yapıları toptan tasfiye ettikö dedi.

'ONLARI TAMAMEN TARİHİN KARANLIKLARINA GÖMDÜK"

Darbeler tarihinin 15 Temmuz ile kapandığını dile getiren İnan, '15 Temmuz hiç bir zaman rehavete kapılmamız gerektiğini ve her zaman emperyal ve sömürgeci devletlere ve onların içerideki taşeronlarına karşı son derece net bir duruş göstermenizi gerekli kılmıştır. İnşallah yaşadıklarımızdan aldığımız dersle Türkiye'ye hak ettiği yere ulaştırmak için 15 Temmuz'un şanına, şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. O gecenin anlamına ve muhtevasına göre her zaman davranmaya devam edeceğiz. Bugünler bizim, yarınlar bizim, gelecek bizimö diye konuştu. Sergi alanına yerleştirilen ışıklandırma ile akşam saatlerinde havadan yıldız görüntüsünün de oluşacağı sergi, 15-16-17 tarihlerinde ziyarete açık olacak.

Konak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 21:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR Hain darbe girişimi Konak Meydan'da anıldı - Son Dakika

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