İZMİR Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp, kendisini duruşmaya davet etti-2
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İZMİR Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp, kendisini duruşmaya davet etti-2 (RÖPORTAJ)(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:32 Kaynak: DHA
İZMİR Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp, kendisini duruşmaya davet etti-2 (RÖPORTAJ)
(Tür: Yurt)
Avukatın etek boyuna karışan hakim gelen tepki sonrası sakalını kesti
Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti
Bu kadar da olmaz! Dün hakim etek boyuna karıştı, bugün patron işçisini dövdü
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