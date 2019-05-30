İZMİR Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp, kendisini duruşmaya davet etti-2 (RÖPORTAJ)(Tür: Yurt)

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Hakim, şikayetçi olduğu davaya bakıp kendisini duruşmaya davet etti

Bu kadar da olmaz! Dün hakim etek boyuna karıştı, bugün patron işçisini dövdü