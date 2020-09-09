İZMİR Halatı kopan vinçten son anda kurtuldular - Son Dakika

Halatı kopan vinçten son anda kurtuldular

İZMİR'in Konak ilçesinde, bir binayı boyamak için vince çıkan baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 işçinin bindiği vincin halatları koptu. Halatların birinde problem olduğunu fark eden işçilerden biri balkona girdi. Diğer işçi ise, vincin düşmesinden hemen önce emniyet halatına tutunup, bir ofisin camını kırarak içeri girdi ve hayatını kurtardı.

Olay, akşam saatlerinde İsmet Kaptan Mahallesi, Hürriyet Bulvarı'ndaki bir binada meydana geldi. İki işçi, boya yapmak için bulvar üzerindeki bir binanın en üst katına halatlara bağlı olan vinçle çıktı. Bir süre sonra halatlardan ses geldiğini ve bir problem olduğunu fark eden baba ve oğul olduğu öğrenilen 2 işçi, sağlam olan emniyet halatına tutunup, yukarıya tırmandı. İşçilerden biri, ayağıyla bir ofisin camını kırarak içeri girerken, diğeri de balkona kendisini atarak hayatını kurtardı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından, cep telefonuyla kaydedildi.

'CAN HAVLİYLE BİLE DİĞER İNSANLARI DÜŞÜNDÜ'

Caddede çiğ köfte satan işyeri sahibi Ramazan Duran, "Sabah ufak bir dikkatsizlikten olsa gerek halat koptu. Çocuk bir yandan ince olan emniyet halatına tutundu, diğer yandan da o can havliyle aşağıya dikkat edin cam düşebilir, vinç düşebilir diye bağırarak insanları düşündü. Bu cadde çok yoğun bir cadde, onların kafasına da düşebilirdi, herkese büyük geçmiş olsun" dedi.

Caddedeki bir restoranda garsonluk yapan Serhat Çoban ise, "Halatın koptuğunu duyduk. Cam kırıldıktan sonra baba balkon duvarının üstüne çıktı, diğeri de ofisin camını kırarak içeri girdi. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.