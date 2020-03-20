İZMİR Halıcı cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Halıcı cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İZMİR Halıcı cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Halıcı cinayetinde 2 şüpheli tutuklandıİZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Coşkun Küçük'ün (26), halı dükkanına tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'situtuklandı.

Halıcı cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Coşkun Küçük'ün (26), halı dükkanına tabancayla ateş açılması sonucu hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'situtuklandı. Tabancayı ateşlediği belirlenen K.Y.'nin, Küçük ile önceden husumetli olduğu ve kavga ettikleri öğrenildi.

Olay, geçen 15 Mart'ta saat 14.30 sıralarında, Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokak'taki halı dükkanında meydana geldi. Coşkun Küçük dükkanda olduğu sırada, otomobille gelen kişilerce iş yerine tabancayla ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği Küçük, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar otomobille kaçtı. Silah seslerini duyan esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Küçük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bekar olduğu öğrenilen Küçük'ün cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemleri sonrasında yakınlarının teslim aldığı Küçük'ün cenazesi, defnedildi.

OLAYDAN SONRA İLETİŞİME GEÇMEMİŞLER

Olayın ardından, polis ekipleri saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, şüphelilerin eşkalleri tespit edildi. Yapılan baskınlarda K.Y., Y.Y., E.T. ve M.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanmamak için olayın hemen ardından ayrı ayrı kaçtıkları ve aynı evde kalmadıkları, birbirleriyle iletişime de geçmedikleri öğrenildi. Tabancayı ateşlediği belirlenen K.Y.'nin, Küçük ile önceden husumetli olduğu ve kavga ettikleri ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden K.Y.'nin, buradaki sorgusunda suçunu itiraf ettiği bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. ve Y.Y. tutuklanırken, M.G. ve E.T.'nin adli kontrolle serbest bırakıldığı, M.G.'ye elektronik kelepçe takılmasına karar verildiği öğrenildi.

İZMİR Halıcı cinayetinde 2 şüpheli tutuklandı

Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:27 Kaynak: DHA

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