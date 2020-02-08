İzmir havalimanında kaza yapan uçakta hayatını kaybeden songül bozkurt toprağa verildi-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir havalimanında kaza yapan uçakta hayatını kaybeden songül bozkurt toprağa verildi-1 - Son Dakika

İzmir havalimanında kaza yapan uçakta hayatını kaybeden songül bozkurt toprağa verildi-1

6 saat önce

İZMİR Havalimanında kaza yapan uçakta hayatını kaybeden Songül Bozkurt toprağa verildi-1.

İZMİR Havalimanında kaza yapan uçakta hayatını kaybeden Songül Bozkurt toprağa verildi-1

İzmir havalimanında kaza yapan uçakta hayatını kaybeden songül bozkurt toprağa verildi-1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
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