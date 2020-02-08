İzmir havalimanında kaza yapan uçakta hayatını kaybeden songül bozkurt toprağa verildi-2 - Son Dakika

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İzmir havalimanında kaza yapan uçakta hayatını kaybeden songül bozkurt toprağa verildi-2
6 saat önce
İZMİR Havalimanında kaza yapan uçakta hayatını kaybeden Songül Bozkurt toprağa verildi-2.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:41 Kaynak: DHA
İZMİR Havalimanında kaza yapan uçakta hayatını kaybeden Songül Bozkurt toprağa verildi-2
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