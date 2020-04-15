İZMİR Hayvanseverlerden İçişleri Bakanlığı'na genelge teşekkürü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İZMİR Hayvanseverlerden İçişleri Bakanlığı'na genelge teşekkürü - Son Dakika

İZMİR Hayvanseverlerden İçişleri Bakanlığı'na genelge teşekkürü

6 saat önce

Hayvanseverlerden İçişleri Bakanlığı'na genelge teşekkürüİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli yem ve su bırakılması ile yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi yönünde 81 valiliğe gönderdiği genelge hayvanseverleri mutlu etti.

Hayvanseverlerden İçişleri Bakanlığı'na genelge teşekkürü

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına düzenli yem ve su bırakılması ile yaşam alanlarının dezenfekte edilmesi yönünde 81 valiliğe gönderdiği genelge hayvanseverleri mutlu etti. İzmirli hayvanseverler ve hayvan hakları savunucuları, İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar evden çıkmayınca, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için İçişleri Bakanlığı 5 Nisan günü genelge yayımladı. 81 valiliğe gönderilen genelgede, tespit edilen noktalara düzenli olarak yem ve su bırakılması istendi. Koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil, sokak hayvanlarının hayatını da olumsuz etkilediği belirtilen genelgede, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıktığı ifade edildi.

Genelge doğrultusunda başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. İhtiyaç duyulan alanlar dezenfekte edilecek.

'HER İKİ GENELGE İÇİN TEŞEKKÜRLER'

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), çıkan genelgenin sokak hayvanları açısından önem taşıdığını ifade etti. Virüsün etkisini göstermeye başladığı günden itibaren sokak hayvanları için bireysel çaba gösterdiklerini belirten vatandaşlar, genelge sayesinde tüm hayvanların beslenecek olmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan alınan kararların çok yerinde olduğunu belirterek, özellikle bu dönemde tedavi ve kısırlaştırmaların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. Tedavi ve kısırlaştırmalar için özel veterinerlerle anlaşma yapılması gerektiğini de söyleyen Baylan şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi hayvan hakları savunucularını memnun etmiştir. Belediyelerin koronavirüs nedeniyle bakımevlerindeki personel sayısının azaltılması ve bir gün arayla çalışması söz konusuydu. Bu noktada yaşanan aksama için de bir denetleme genelgesi yayınlandı. Hem denetleme hem de besleme genelgesi için teşekkür ederiz. Bu aşamada beslenmeleri önemliydi. Beslenemedikleri zaman hızlı bir şekilde hastalık geliştirerek ölebiliyorlar. Önemli bir konu da üremenin de durdurulması. Kısırlaştırma, sokak hayvanlarının popülasyonu için beslenme kadar önemli. Bu konuyla da ilgili Bakanlığın bir çalışma yapmasını istiyoruz. Şu an çalışan sayısı yetersiz ancak herkes mahallede bulduğu hayvanları kısırlaştırabilir. Bu konuda da Bakanlık ve özel klinikler sözleşme yapabilirler."

HAYVANSEVERLER MUTLU

Hayvanseverler olarak bu zor dönemde çıkarılan genelgeden mutlu olduklarını ifade eden Fetihe Özcan da, "Çoğu insan besleme konusunda duyarlı. Bireysel besleme yapıyoruz. Besleme önemli ama daha önemlisi kısırlaştırma. Gönüllü olarak haftada 2 ya da 3 kez kısırlaştırma yaptırmak için taksiyle merkezlere geliyoruz. Bu konuda yapılan çalışmalara ek olarak bireysel ve gönüllü olarak bu işi yapanlara destek olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Sokak hayvanlarına mama ve su dağıtılmasının her dönemde olduğu gibi bu dönemde de çok büyük önem taşıdığını belirten hayvanseverlerden Banu Yaslı ise, "Mama dağıtımı çok güzel bir uygulama. Geçtiğimiz günlerde bizim mahallede bu kapsamda bir dağıtım olduğunu söylediler. Biz bireysel olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Besleme ve kısırlaştırma yapıyoruz. Çok fazla doğum ve çok fazla ölüm var. Kesinlikle kısırlaştırmalara ara verilmeden devam edilmeli" dedi.

'MAMA KADAR KISIRLAŞTIRMA DA ÖNEMLİ'

Hayvansever Hülya Eltutan ise, "Sokak hayvanlarını korumak için sadece büyükşehir belediyelerinin değil ilçe belediyelerinin de kapılarını açması gerekiyor. Tam olarak kedi ve köpeklerin doğum öncesi sürecindeyiz ve sayısal olarak patlama dönemindeyiz. Bireysel besleme yapanlardan, besleme yapmak isteyenler bilgi almalı. Ben birkaç kez gördüm o beslemeyi de genelde köpekler için yapıyorlar. O nedenle besleme yapanlardan bilgi alarak ana odaklar oluşturmaları gerekiyor. Fuarda besleme yapanlardan bazıları da bu dönemde yaşı nedeniyle sokağa çıkamıyor. Bölgesinde kendi çabalarıyla besleme yapanlar nerelerde besleme yapılacağı konusunda yönlendirebilir. Koronavirüsten sağlıklı çıkarsak bu süreçten sonra da mobil araçlarla ve bütün illerde besleme ve kısırlaştırma yapılmalı" diye konuştu.

İZMİR Hayvanseverlerden İçişleri Bakanlığı'na genelge teşekkürü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 11:52 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 107 yükselerek 1403 oldu
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağında koronavirüs testinin nasıl yapıldığını anlattı Burdur Valiliği: "Salda Gölü'nde tesviye ve taşıma yapan firma hakkında adli süreç başladı" Son Dakika: Adalet Bakanlığı: İnfaz düzenlemesiyle 45 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsle mücadelede '15 dakika' kuralına işaret etti İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Balıkçılık av sezonu bugün sona erdi Banvit, ihtiyaç sahipleri için 40 ton beyaz et bağışladı Esenyurt'ta kafası, ön ve arka patileri kesilmiş yavru köpek bulundu Somon zincir marketlerde üç gün boyunca 39,90 liradan satılacak 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti         
17:06
TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu TEM bağlantı yolunda iki tır kaza yaptı! Kilometrelerce kuyruk oluştu         
17:04
Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu Vahşi doğada ölüm kalım savaşı! Martı, tavşanı tek lokmada yuttu         
16:59
Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı Ajax, Altay Bayındır'ı transfer listesine aldı         
16:57
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti         
16:54
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç         
16:47
Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal         
16:38
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir         
16:35
Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum Dolar son 1,5 yılın en yüksek seviyesini gördü! İşte son durum         
16:30
Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi Fatih Portakal'ın yorumlarından dolayı RTÜK, FOX TV'ye program durdurma cezası verdi         
16:25
Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı Suriye uyruklu şahıs, 7 aylık hamile eşini dövüp cam kırığıyla yaraladı         
16:21
Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı Tahliyesine hükmedilen Ergenekon'un eski savcılarından Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı çıktı         
16:15
Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu Kümeste gündüz vakti çıkan yangında 12 bin tavuk telef oldu         
16:15
IMF'den IMF'den "mali dengelerin kötüleşeceği" uyarısı: Salgın tüm ülkelerin ekonomisini etkileyecek         
16:14
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu: İnfaz yasasının AYM tarafından iptal edileceği aşikar         
16:01
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti 5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti         
16:00
Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı Yolanthe G.Saray'ı unutamıyor! Taraftara verdiği yanıt duygulandırdı         
15:58
Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti Koronavirüse yakalanan Rugani ve Matuidi iyileşti         
15:54
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 18:34:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İZMİR Hayvanseverlerden İçişleri Bakanlığı'na genelge teşekkürü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]