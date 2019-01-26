Son Dakika Haberleri: İzmir Her Alanda İhmal Edilmiş"

İzmir Her Alanda İhmal Edilmiş"

12 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin mega projelerinin ortak noktasının İzmir olduğunu ancak kentin buna hazır olmadığını bildirdi.

İzmir Her Alanda İhmal Edilmiş
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin mega projelerinin ortak noktasının İzmir olduğunu ancak kentin buna hazır olmadığını bildirdi.

Zeybekci'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Beydağ ve Kiraz ilçelerinde çiftçilerle bir araya gelen Zeybekci, her iki ilçede AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının yanı sıra Kiraz Belediyesini de ziyaret etti.

Zeybekci, ziyaretlerde yaptığı açıklamada, özellikle süt üreticilerine yönelik çok önemli projelerinin bulunduğunu, süt üretiminde İzmir'in Türkiye'nin 1 numarası olduğunu belirterek, "Türkiye'ye İzmir sütü nasıl ulaşıyormuş onu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Göreve gelmeleri halinde belediye bünyesinde kuracakları şirket üzerinden tüm ürünlerin alımını, depolanmasını ve tüm Türkiye'ye pazarlamasını yapacaklarını anlatan Zeybekci, "Ayrıca bu alanlarda ihtiyaç duyulan yem, zirai ürün ve ilaç gibi malzemeleri de toplu halde peşin alıp üreticimize vadeli olarak vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zeybekci, İzmir'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet yolculuğunda, dünyadaki şehirler yarışında hak ettiği yere gelmesi için uğraştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar millete hiç hükmetmek, yönetmek niyetiyle gelmedik. Bu millete hizmetkar olabilmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gördük. Türkiye'nin mega projelerinin ortak noktası İzmir ama maalesef kentimiz buna hazır değil. İzmir, trafikten ulaşıma, temizlikten spor alanlarına kadar akla gelen her alanda ihmal edilmiş. Turizm başkenti, sağlık turizmi başkenti olmak isteyen İzmir'in hala arıtması yok, bazı yerlerde kanalizasyon dahi yok, foseptik problemi var. Bunları duyunca boğazıma bir yumruk gelip tıkanıyor. Yazık değil mi bu şehre? En ufak yağmurda halimizi görüyorsunuz. İzmir'de sanayi yatırımını, turizm yatırımını yapacak yer yok. Göreceksiniz bunların hepsini çözeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:26 Kaynak: AA

Politika
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