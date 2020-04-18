İZMİR 'Hijyeni sağlarken canınızdan olmayın' - Son Dakika

'Hijyeni sağlarken canınızdan olmayın'

KORONAVİRÜS salgınından korunmak için hijyene verilen önemde giderek artıyor. Ev temizliği sırasında çamaşır suyu ve tuz ruhunu karıştırarak yapılan temizlik sırasında bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine, bu karışımın çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, "Kapalı alanlarda, banyo ve tuvalet gibi mekanlarda kullanıldığında da onu solumak akciğerlerimizde çok ciddi reaksiyonlara neden oluyor. Hatta bu madde ileri dozda solunursa özellikle sigara içenlerde, akciğer hastalığı, çocukluğunda tüberküloz ve bronşit gibi hastalık geçirenlerde çok ciddi sonuçlara hatta ölüme kadar giden vakalara yol açabiliyor" dedi.

Koronavirüsün Türkiye'de de görünmesinin ardından vatandaşlar hijyen önlemlerini artırdı. Virüse karşı koruyucu olduğu öne sürülen çamaşır suyu, kolonya ve dezenfektan malzemeleri çok sık kullanılmaya başlandı. Önlem almak için çamaşır suyunu abartılı kullanan çok sayıda vatandaş hastanelik oldu. Bursa'da ise koronavirüs korkusu nedeniyle evinde sürekli temizlik yapmaya başlayan Mukaddes Tunç, çamaşır suyu ve tuz ruhunu beraber kullanınca çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, evlerde günlük hayatta kullanılan çamaşır suyu, lavabo açıcılar, tuz ruhu gibi birtakım kimyasal maddelerin yanlış kullanılması halinde zehirlenmelere neden olabileceği uyarısında bulundu. Özellikle dar, kapalı ve iyi havalandırılmayan yerlerde çamaşır suyu ve tuz ruhunun gerek tek olarak gerekse birlikte kullanılmamasını ifade eden Rodoplu, astım ve kronik bronşit hastalarında ise zehirlenmenin daha ağır seyrettiğini söyledi.

'SONUÇLARI ÇOK CİDDİ'

Mermer, fayans gibi yüzeyleri beyazlatmak için tuz ruhu ve çamaşır suyunun karıştırılarak kullanılması sağlık açısından büyük tehlike oluşturduğunu dile getiren Dr. Rodoplu, "Koronavirüs ile birçok farklı temizlenme, arınma ve korunma yöntemleri duyuyoruz. Bilimin dışına çıkıldığını da görüyoruz. Bu kaygıdan kaynaklanabiliyor. Vatandaşlarımızı anlayabiliyorum ama korkacak bir şey yok. Evlerde kullandığımız çamaşır suyu ve temizlik malzemelerimiz var. Virüs ya da bakteriyi yok etmesinden önce bunların bize zararı olduğunu biliyoruz. Evde küvetleri, klozetleri ya da mutfağı temizlemek için kullandığımız çamaşır suyu gibi temizleyici maddelerde beyazlatıcı var. Hidrojen peroksit cildimize temas ettiğinde ve uzun süre kaldığında ciltte çok ciddi aşınmaya neden oluyor. Kapalı alanlarda, banyo ve tuvalet gibi mekanlarda kullanıldığında da onu solumak akciğerlerimizde çok ciddi reaksiyonlara neden oluyor. Hatta bu madde ileri dozda solunursa özellikle sigara içenlerde, akciğer hastalığı, çocukluğunda tüberküloz ve bronşit gibi hastalık geçirenlerde çok ciddi sonuçlara hatta ölüme kadar giden vakalara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.

'DAKİKALAR İÇİNDE KİŞİYİ KAYBEDEBİLİRİZ'

Zehirlenme belirtileri gösteren kişinin hemen açık havaya çıkarak 112 acil servisi araması gerektiğinin altını çizen Rodoplu, dakikalar içinde solunum yetmezliğinden zehirlenen kişinin hayatını kaybedebileceğini söyledi. Rodoplu, "Zaten kişi zehirlendiğini anlayacaktır. Hemen zehirlendiği alanı terk etmeli ve açık havaya çıkmalı. Böyle durumlarda hızla öksürük başlar, gözler yaşarır, nefes darlığı yaşanır yani vücut reaksiyon gösterir. Bu kişi mutlak süratle 112'yi arayarak yardım istemeli. Çünkü dakikalar içerisinde solunum yetmezliği gelişebilir ve kişiyi kaybedebiliriz" dedi.

'GÖZ ÖNÜNDEN KALDIRIN'

Koronavirüs nedeniyle çocukların evlerde çok daha fazla vakit geçirdiğini hatırlatan Rodoplu, çamaşır suyu, deterjan gibi kimyasalların ve ilaçların çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Evde bir hayat geçirmek durumdayız. Koronavirüs ciddi bir hastalık, hızla yayılıyor ve ölümle sonuçlanabilen olgular var. Korkacak bir şey yok bazı doğruları bilirsek kabul edersek bugünler bitecek. Evde çocuklarımızla birlikte kapalı kaldık. Bu sefer de ev kazaları ile karşı karşıya kalıyoruz. Küvette boğulma, zehirlenmeler olabiliyor. Temizlik malzemelerini, kullandığımız ilaçları çocukların ulaşamayacağı yerlere kaldıralım. Çoğunlukla temizlik malzemeleri ve kullandığımız ilaçlar çok renkli oluyor. Çocukların ilgisini çekiyor. Lütfen onları üst raflara alalım, göz önünden kaldıralım."

'UZUN SÜRE SOLUMUYORUM'

Temizlik sırasında hem kendini korumak hem de hijyen sağlamak için nasıl bir yol izlediğini anlatan Hayriye Olgunkanık ise, "Ben temizlik yaparken genel olarak çamaşır suyu kullanıyorum. Lavaboları çamaşır suyu ile ovuyorum aynı şekilde tuvaleti de ancak bu havayı fazla solumamaya çalışıyorum. Bu işlemi yaparken, eğer yaptığım temizlik uzun sürecekse ara veriyorum. Temiz hava alıp tekrar devam ediyorum. Çamaşır suyunu solumamak için maske takıyorum. Ellerimin tahriş olmasını önlemek için ise eldiven mutlaka kullanıyorum. Temizliği bu şekilde yaptığım için bugüne kadar herhangi bir sorun yaşamadım" diye konuştu.