İZMİR Hindistan karantinası beş kadının dostluğuyla son buldu - Son Dakika
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İZMİR Hindistan karantinası beş kadının dostluğuyla son buldu

6 saat önce

Hindistan karantinası beş kadının dostluğuyla son bulduKORONAVİRÜS salgını sebebiyle sınırların kapanmasıyla ülkelerine dönebilmek ve birbirlerine destek olmak amacıyla bir araya gelen beş kadın, 52 günün sonunda karantina sürecini geçirdikleri İzmir Buca'daki yurttan sağlıklı biçimde ayrıldı.

Hindistan karantinası beş kadının dostluğuyla son buldu

KORONAVİRÜS salgını sebebiyle sınırların kapanmasıyla ülkelerine dönebilmek ve birbirlerine destek olmak amacıyla bir araya gelen beş kadın, 52 günün sonunda karantina sürecini geçirdikleri İzmir Buca'daki yurttan sağlıklı biçimde ayrıldı. Yaşadıkları zorlu süreci birbirlerine destek olarak atlatan kadınlar, son gecelerinde kutlamalar yaparak birbirleriyle vedalaştı ve evlerine doğru yola çıktı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını başladıktan sonra farklı sebeplerle Hindistan'da olan 5 kadın, sınırların kapanmasıyla birlikte ülkelerine dönebilmek ve birbirlerine destek olmak amacıyla sosyal medya üzerinden grup oluşturdu. Yaptıkları paylaşımlarla birbirine destek olan ve dönüş sürecini beraber bekleyen kadınlar, virüse yakalanmadan Türkiye'ye dönebilmek için birlikte mücadele etti. Birbirlerini ilk kez havaalanında gören Seda Yavaş, Gökçen Yücekaya, Pınar Genç, Güneş Atalay ve Ceren Başgül Nebioğlu, Türkiye'ye döndükten sonra İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Hanzade Hatun Öğrenci Yurdu'nda birlikte karantinaya girdi. Toplam 52 günün sonunda karantina sürecini geçirdikleri yurttan sağlıklı biçimde ayrılan kadınlar, yaşadıkları zorlu süreci birbirlerine destek olarak atlatmanın mutluluğuyla son gecelerinde kutlamalar yaparak birbirleriyle vedalaştı ve evlerine doğru yola çıktı. Bu yola herkesin yalnız olarak çıktığını söyleyen su terapisti Seda Yavaş, "Hepimiz yalnız olarak çıktık bu yola. Hindistan'a gitmekteki sebeplerimiz farklı olsa da ortak olan tek şey tek başıma çıktığımız içsel yolculuğumuzdu. Ama hayat bizi 52 gün süren kader arkadaşlığına götürdü. Önce Türkiye'mize dönmek için mücadele verdik. Yüzlerimizi bile göremeden destek olduk, can olduk birbirimize. Bazen ağladık bazen güldük ama umudumuzu hiç kaybetmedik. İlk defa birbirimizi havalimanında gördük sonra Türkiye'de karantinada 14 gün aynı katta kaldık. Şimdi hepimiz ayrı şehirlere dağılacağız ama hayatımız boyunca birbirimizi unutmayacağız" dedi.

'BEBEK GİBİ BAKILDIK'

Karantina sürecini atlatan ve eve dönen kadınlardan Gökçen Yücekaya ise, "Karantina sürecimizi sağlıklı biçimde tamamladık ve evlerimize döndük. Tüm bu zorluklar içinde birlikte olduğum ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Onlarla her şeyi birlikte el ele aşmak gerçekten çok daha kolay oldu ve bunun yanı sıra da ülkemize döndüğümüz andan itibaren bizlere bebek gibi bakan ve her türlü detayı düşünen hükümetimize de ayrıca çok teşekkür ederim. Çok rahat bir 14 gün geçirdik. Her şey çok mükemmeldi. Ülkemizde olmak çok güzel. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler hayat" dedi.

'TÜRKİYE'NİN NE KADAR ÖZEL BİR YER OLDUĞUNU ANLADIM'

Evine döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Pınar Genç ise, "Türkiye'nin ne kadar özel bir yer olduğunu bir kez daha anladım. Uçağa bindiğimiz andan itibaren yaşadığım tüm endişe ve korkular yok oldu. Uçağın tekerleri kalkana kadar endişelerim vardı. Karantina süreci başladıktan sonra çalışanlarımız ve yönetimdeki insanlar çok tatlılardı. Ben özellikle vejetaryen yemek istedim. Bu isteğimi yerine getiriler, her gün çok lezzetli vejetaryen yemekler yaptılar. En önemlisi ise orada edindiğim dostluklarım oldu. Ayrı ayrı odalarda kaldık ama hiç kopmadık. Son gün hep beraber karantinanın bitişini kutladık. Çok duygulandım. Karantina süreci bitse de dostluklar bitmeyecek" diye konuştu.

'GÜNDE İKİ KERE ATEŞİMİZ ÖLÇÜLDÜ'

Hindistan'a dövme kursu için gittiğini söyleyen Ceren Başgül Nebioğlu ise, "Yaklaşık üç aylık sürecin sonunda İstanbul'dayım. Bir ülkede mahsur kalmak gerçekten çok yıpratıcıydı. Ne kadar uykusuz kaldığımı Türkiye'ye geldiğim ilk gece anladım. Orada kalan Türkler'le birlikte internet üzerinden bir grup kurduk ve hepimiz için çok büyük bir destek oldu. Ülkeme ve Türk Hava Yolları'na yaptığı uçuş için çok teşekkür ederim. Karantina sürecimiz çok güzeldi günde iki kere doktor ve hemşireler ateşimizi ölçtüler" diye konuştu.

İZMİR Hindistan karantinası beş kadının dostluğuyla son buldu

Hindistan, Karantina, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 05:39 Kaynak: DHA


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