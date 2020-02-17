İzmir hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı

7 saat önce

Hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan iki aile arasında çıkan pompalı tüfekli çatışmada 4 kişi yaralandı.

Hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, hurdacılık yapan iki aile arasında çıkan pompalı tüfekli çatışmada 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki 6316/5 sokakta meydana geldi. Hurdacılık yaparak geçimini sağlayan ve önceden aralarında husumet bulunan iki aile arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, her iki taraftan bazı kişiler pompalı tüfek çıkarıp, ateşledi. Saçmaların isabet ettiği 4 kişi, hafif yaralandı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, her iki taraftan 5 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, mahalleye yunus polisleri ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisin, mahallede gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi.

İzmir hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı

Karşıyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:52 Kaynak: DHA
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