İzmir hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

İzmir hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı

7 saat önce

İZMİR Hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı (2)

İZMİR Hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı (2)

İzmir hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:57 Kaynak: DHA
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