İzmir hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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İzmir hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı
7 saat önce
İZMİR Hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı (2)
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:57 Kaynak: DHA
İZMİR Hurdacılık yapan iki ailenin silahlı çatışmasında 4 kişi yaralandı (2)
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