Son Dakika Haberleri: İzmir hüsnü şenledirici çeşme festivali'nde sahne aldı
Son Dakika Güncel Haber

İzmir hüsnü şenledirici çeşme festivali'nde sahne aldı

55 dakika önce

Hüsnü Şenledirici Çeşme Festivali'nde sahne aldıİZMİR'de Çeşme Festivali'nin konuğu ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici oldu.

Hüsnü Şenledirici Çeşme Festivali'nde sahne aldı

İZMİR'de Çeşme Festivali'nin konuğu ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici oldu.

Alaçatı Anfi Tiyatroda sahne alan Şenlendirici 3 bin kişiye performans sergileyerek tam not aldı. Konser sonunda Şenlendirici'ye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafında yanan ormanlar için dikilen fidanlar içi sertifika ve onur plaketi verildi.

İzmir hüsnü şenledirici çeşme festivali'nde sahne aldı

Hüsnü Şenlendirici, Çeşme, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü
Sivil polis otosu ve ticari araç çarpıştı: 3'ü polis 5 kişi yaralandı Kanada Başbakanı Trudeau, gençliğinde çektirdiği ırkçı fotoğraftan dolayı özür diledi Tır, traktöre arkadan çarptı: 1 ölü, 7 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 02:53:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir hüsnü şenledirici çeşme festivali'nde sahne aldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]