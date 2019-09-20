İzmir hüsnü şenledirici çeşme festivali'nde sahne aldı
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Hüsnü Şenledirici Çeşme Festivali'nde sahne aldıİZMİR'de Çeşme Festivali'nin konuğu ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici oldu.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:58 Kaynak: DHA
Hüsnü Şenledirici Çeşme Festivali'nde sahne aldı
İZMİR'de Çeşme Festivali'nin konuğu ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici oldu.
Alaçatı Anfi Tiyatroda sahne alan Şenlendirici 3 bin kişiye performans sergileyerek tam not aldı. Konser sonunda Şenlendirici'ye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafında yanan ormanlar için dikilen fidanlar içi sertifika ve onur plaketi verildi.
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