İzmir hüsnü şenledirici çeşme festivali'nde sahne aldı

Hüsnü Şenledirici Çeşme Festivali'nde sahne aldı

İZMİR'de Çeşme Festivali'nin konuğu ünlü klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici oldu.

Alaçatı Anfi Tiyatroda sahne alan Şenlendirici 3 bin kişiye performans sergileyerek tam not aldı. Konser sonunda Şenlendirici'ye Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran tarafında yanan ormanlar için dikilen fidanlar içi sertifika ve onur plaketi verildi.