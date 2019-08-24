Son Dakika Haberleri: İzmir'i Avrupa'da temsil edecek
Son Dakika Spor Haber

İzmir'i Avrupa'da temsil edecek

50 dakika önce

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı engelli boccia sporcusu Mustafa Özkan, İspanya'da düzenlenecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak.

İzmir'i Avrupa'da temsil edecek, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un başarılı engelli boccia sporcusu Mustafa Özkan, İspanya'da düzenlenecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak.


İzmir Büyükşehir Belediyespor'un engelli boccia branşındaki başarılı sporcusu Mustafa Özkan, Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. 25 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleştirilecek Paralimpik Boccia Avrupa Şampiyonası'nda Büyükşehir Belediyesporlu antrenör Feride Çetin ile birlikte yer alacak. BC2 klasmanında ülkemizi ve İzmir Büyükşehir Belediyespor'u temsil edecek olan Özkan, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan toplayacak.


Böylesine büyük bir organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor Engelli Boccia Antrenörü Feride Çetin, "Çok heyecanlıyız. Buralara iyi çalışarak geldik. Sporcumuz Mustafa Özkan, İspanya'da hem ülkemizi hem de İzmir Büyükşehir Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum" dedi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyespor, İspanya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deniz Kadah: Göztepe taraftarından özür diliyoruz
Abdullah Avcı'dan Orhan Ak açıklaması: İyi bir teknik adam olacak Vida, N'Koudou'ya 3'lü çekmeyi öğretti Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, taraftarları mest etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 12:19:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'i Avrupa'da temsil edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]