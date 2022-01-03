İZMİR'İ AYAĞA KALDIRAN KADINA ŞİDDET DAVASINDA ŞOK GELİŞME - Son Dakika

İZMİR'de iki çocuğunun gözleri önünde kendisini darp edip, bıçaklayan eşi Tekin Yaşmin (27) hakkındaki şikayetini geri çeken İran uyruklu Khadijeh Khodajou (25) verdiği dilekçede Eşimle barıştım ve kızıma tedavi gerekiyor. Yabancı olduğum için eşimle birlikte Türk vatandaşı olmam gerekiyor ifadelerini kullandı.

Aliağa ilçesi, Kazımdirik Mahallesi 370'inci Sokak'ta yaşayan Tekin Yaşmin ile eşi Khadijeh Khodajou arasında 18 Eylül 2021'de saat 19.30 sıralarında evde tartışma çıktı. Yaşmin, 1'i engelli 2 çocuğunun gözü önünde Khodajou'yu dövüp, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Tekin Yaşmin, balkona kaçan eşinin peşinden giderek, burada da başına sehpayla vurdu. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Khodajou, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Tekin Yaşmin ise tutuklandı. Khodajou'nun dövüldüğü anlar ise komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

DOSYA AĞIR CEZAYA TAŞINDI

Yürütülen soruşturmanın ardından Tekin Yaşmin hakkında 'eşe karşı silahla kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Yaşmin hakkında hazırlanan iddianameyi inceleyen Aliağa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi, 'görevsizlik' kararı vererek olayın 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında değerlendirip, dosyayı Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Görevsizlik kararını inceleyen Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı kabul etti.

AVUKATLARA BİLE HABER VERMEDİ

Dosya ağır ceza mahkemesinde kabul edildikten sonra Khodajou'nun, sanık eşi Yaşmin hakkındaki şikayetini geri çektiği ortaya çıktı. Yaşmin'in cezaevinden Khodajou'ya barışmak ve şikayetini geri çekmesi için mektuplar yazdığı, Khodajou'nun da bunun üzerine avukatlarına dahi haber vermeden şikayetlerini geri çektiği belirtildi. Khodajou'nun şikayetini geri çektiği dilekçesinde, Eşimle barıştım ve kızıma tedavi gerekiyor. Yabancı olduğum için eşimle birlikte Türk vatandaşı olmam gerekiyor. Bu sebeplerden dolayı şikayetimi geri çekmek istiyorum sözleri yer aldı.

KAMU DAVASI OLARAK DEVAM EDECEK

Khodajou'nun şikayetini geri çekmesini değerlendiren avukatı İslam Gezer ise mağdur şikayetten vazgeçse bile yargılamanın kamu davası niteliğinde devam edeceğini belirterek Mağdur kadın, bilgimiz dahilinde olmaksızın şikayetinden vazgeçmiş olsa da bizler kadın hakları savunuculuğu kapsamında dosya içerisinde kalmaya ve davayı takip etmeye devam edeceğiz. Hukuk mücadelemiz azilname gelene kadar sürecek dedi.