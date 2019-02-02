Son Dakika Haberleri: İzmir'i Dünya Standartlarına Getireceğiz"

İzmir'i Dünya Standartlarına Getireceğiz"

1 saat önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci hazırladıkları projelerle İzmir'deki sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını belirterek, "İzmir'in 21. yüzyıl şehirler yarışında yerini almasını sağlayacağız ve dünya standartlarına getireceğiz.

İzmir'i Dünya Standartlarına Getireceğiz
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci hazırladıkları projelerle İzmir'deki sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını belirterek, "İzmir'in 21. yüzyıl şehirler yarışında yerini almasını sağlayacağız ve dünya standartlarına getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Zeybekci yaptığı yazılı açıklamada İzmir'in çeşitli mahallelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını, vatandaşların şikayet ve dertlerini dinlediklerini ifade etti.

Vatandaşın yolların çok bozuk olduğu ve şehir şebeke suyunu kullanamadıkları yönünde şikayetleri olduğunu dile getiren Zeybekci bu sorunları İzmir'in gündeminden kaldıracaklarını belirtti.

İzmir'deki sorunları hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacaklarını belirten Zeybekci, şunları kaydetti:

"İzmir'in 21. yüzyıl şehirler yarışında yerini almasını sağlayacağız ve dünya standartlarına getireceğiz. 5 yıl içinde kanalizasyona yönelik arıtma tesislerini hayata geçireceğiz. 2 yıl içinde de vahşi depolamayı sıfır atığa dönüştüreceğiz. İzmir'deki işsizlik sorununun çözümü için ekonomi pastasının büyümesi gerekiyor. Altyapının tamamlanmasıyla, lojistik merkezi, bilim teknoloji vadisi, sağlık vadisi gibi projelerin hayata geçmesiyle şehrin bu sorunu da çözüme kavuşacak."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:30 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eşinin Tecavüzüne Uğradı, Tuvalete Bile Gidemiyor! AK Parti, İdam Kararı Verilen Türk Şoför İçin Harekete Geçti

Son Dakika! Trump'ın INF'den Çekilme Karına Putin'den Yanıt: Bizde Çekileceğiz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.2.2019 12:48:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'i Dünya Standartlarına Getireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]