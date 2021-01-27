İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi - Son Dakika

İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi

27.01.2021 08:16

İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak ve fırtına uyarısının ardından kentte gece saatlerinde başlayan sağanak caddeleri göle çevirirken, bazı ilçelerde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi

İZMİR - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak ve fırtına uyarısının ardından kentte gece saatlerinde başlayan sağanak caddeleri göle çevirirken, bazı ilçelerde ise fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yapmış olduğu sağanak ve fırtına uyarısının ardından kentte gece saatlerinde başlayan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde işe gitmekte olan vatandaşlar ve sürücüler sağanak nedeniyle zor anlar yaşarken, birçok ilçedeki ana caddeler ise sağanak nedeniyle adeta göle döndü.

Fırtına ağaçları devirdi

Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde fırtına nedeniyle bir ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi. İhbar üzerine adrese gelen Gediz Elektrik personelleri tarafından tellerin üzerine düşen ağaç çalışmalar sonrası tellerin üzerinden kaldırıldı. Ayrıca Buca ilçesinde de bir ağaç devrilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı.

Mavişehir Mahallesi'nde caddeler su altında kaldı

Sağanak yağmur nedeniyle daha önce birçok aracın sular altında kaldığı Karşıyaka Mavişehir Mahallesi'nde caddeler adeta göle döndü. Birçok noktada su birikintileri meydana gelirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise yollarda biriken suları tahliye etmek için gece boyu çalışmalar yürüttü.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi, itfaiye ve polis ekipleri ise gece boyunca etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle adeta teyakkuza geçti.

İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi
İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi
İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi
İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İtfaiye, Fırtına, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'i sağanak ve fırtına vurdu: Caddeler göle döndü, ağaçlar devrildi - Son Dakika


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