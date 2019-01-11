İzmir'i Sağanak Vurdu
25 dakika önce
İZMİR'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.
İZMİR'de dün gece saatlerinde başlayan sağanak, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle altgeçit ve yolları su bastı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden Ege
Bölgesi için yapılan sağanak uyarısının ardından dün gece saatlerinden itibaren yağış etkili olmaya başladı. Kent genelindeki cadde ve altgeçitlerde su baskınları meydana gelirken, bir taksi sağanak sırasında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yol kenarında biriken suyun içinde kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, taksi çekiciler tarafından kurtarıldı. Halkapınar Yunuslar
Altgeçidinin bulunduğu cadde trafiğe kapatılırken, belediye ekipleri tahliye çalışmasına başladı. Şiddetini arttıran sağanak yağış trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı.
Öte yandan, kentin birçok noktasında görev yapan polis ekipleri görüş mesafesinin azaldığını belirterek, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:46 Kaynak: DHA
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