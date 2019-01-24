İzmir'i Sağanak Vurdu
40 dakika önce
İzmir'de sabah şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, daha önce bir aracın mahsur kaldığı alt geçit yine ulaşıma kapandı.
İzmir
'de sabah şiddetli yağmur
nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, daha önce bir aracın mahsur kaldığı alt geçit yine ulaşıma kapandı.
İzmir ili genelinde devam eden sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Kent genelinde cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken, Konak
ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar
semtlerini birbirine bağlayan 2844. Sokak'taki Yunuslar
Alt Geçidi ise biriken sular nedeniyle yine ulaşıma kapandı. Yağış yüzünden vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara karşı sürücülere uyarılarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve su baskını
yaşanan bölgelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:02 Kaynak: İHA
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