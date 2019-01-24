İzmir'i Sağanak Vurdu

İzmir'de sabah şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, daha önce bir aracın mahsur kaldığı alt geçit yine ulaşıma kapandı.

İzmir'de sabah şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, daha önce bir aracın mahsur kaldığı alt geçit yine ulaşıma kapandı.



İzmir ili genelinde devam eden sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Kent genelinde cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken, Konak ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar semtlerini birbirine bağlayan 2844. Sokak'taki Yunuslar Alt Geçidi ise biriken sular nedeniyle yine ulaşıma kapandı. Yağış yüzünden vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara karşı sürücülere uyarılarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve su baskını yaşanan bölgelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.



(İHA)

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