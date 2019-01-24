İzmir'i Sağanak Vurdu
29 dakika önce
İzmir'i sağanak vurduİZMİR - İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken daha önce bir aracın mahsur kaldığı alt geçit yine ulaşıma kapandı.
İzmir
'i sağanak vurdu
İZMİR - İzmir'de sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken daha önce bir aracın mahsur kaldığı alt geçit yine ulaşıma kapandı.
İzmir il genelinde devam eden sağanak yağış günlük hayatı adeta felç etti. Kent genelinde cadde ve sokaklarda su taşkınları meydana gelirken Konak
ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar
semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokaktaki Yunuslar
Alt Geçidi ise biriken sular nedeniyle yine ulaşıma kapandı.
Yağış yüzünden vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale etmek için sürücülere uyarılarda bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de tıkanan mazgalları açmak ve su baskını
yaşanan bölgelerde biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
Şiddetli Yağış Ayvalık'ı Venedik'e Çevirdi
Galatasaray'da Emre Akbaba Salonda ve Sahada Çalıştı
Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti
Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler