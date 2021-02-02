İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (13) - Son Dakika
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İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (13)

02.02.2021 22:48
İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (13)

CADDE DE KANO İLE GEZDİ İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, Konak ilçesinde bir vatandaş cep telefonu ile ilginç bir görüntü kaydetti.

CADDE DE KANO İLE GEZDİ

İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle kentin birçok noktasında su baskınları meydana gelirken, Konak ilçesinde bir vatandaş cep telefonu ile ilginç bir görüntü kaydetti. Sel nedeniye çok sayıda araç mahsur kalırken, bir vatandaş su dolu cadde üzerinde kano ile yolculuk yaptı. Bu anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (13) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'i sağanak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yolda kaldı (13) - Son Dakika
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