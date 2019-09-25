İzmir'i sağanak vurdu; ev ve iş yerlerini su bastı (2)

İSTİNAT DUVARLARI ÇÖKTÜ, ZEMİN KATI SU BASTI

İzmir'de dün gece saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Buca ilçesindeki Kozağaç Mahallesi'ndeki iki apartman arasındaki istinat duvarı çöktü.

Duvarın çökmesi ile zemin kattaki dairelerin içine giren sular, evdeki eşyaları kullanılamaz hale getirdi. Apartmanların bahçesindeki arabalar da sel suları nedeniyle bahçe ve balkon demirlerine çarparak hasar gördü. Bahçede yaşayan evcil hayvanlar, son anda sel suyundan kurtarıldı. Çöken istinat duvarı apartmanların bahçesine ve bahçede bulunan arabalara zarar verdi. Sahra Apartmanı'nın zemin katında yaşamakta olan Güldan Şen ve ailesi, gece evlerini su basması nedeniyle zor dakikalar yaşadı. Sel sularının kapıdan girmesi ile suyun içinde mahsur kalan ev sakinleri, balkonun demirlerine tutunarak itfaiye ekiplerinin gelip suyu boşaltmasını bekledi. Gece saat 03.00 sıralarında itfaiye ekiplerinin gelmesi ile suyun boşaltıldığını ve daireden çıkabildiklerini anlatan Güldan Şen, "Saat 02.00 gibi yağmur yağmaya başladı o sırada biz uyuyorduk. Uyandığımızda evin içini suların basmaya başladığını gördük. Belimize kadar su vardı, çığlık çığlığa bağırdık. Eşyalarımın hepsi mahvoldu. Çamaşır makinesinden mobilyalara kadar her şeyim gitti. Buzdolabı evin içinde yüzüyordu. Suyu çekmeden çıkaramadılar bizi, boğulacaktık içeride. Şuan içerisi hala lağım kokuyor. Temizliğe devam ediyoruz. Eşyalar daireden dışarıya çıkarılıyor" dedi.

Apartmanın ikinci katında oturan Hakan Umut ise, "Apartmanların ilk katlarını su bastı. Aşağı yukarı 1 metre 60 santim boylarında su çıktı. Zararımız büyük. İki aracımız hasar gördü. Çatı katı ve zemin kat büyük zarar gördü" diye konuştu.

Ekmek fırınında çalışan Enver Turgay, "Dün gece sel vardı, sokaklar dere gibi oldu. Su içinde kaldık. Suların hepsi dükkanın içine girdi. Patronlarımızı çağırdık, temizliğe başladık. Zarar yok fakat ortalık berbat" dedi. Rumeli Göçmenleri Derneği binasında çalışan Figen Erteçin, "Sabah geldiğimizde dükkanın içi su doluydu. Yan komşumuzun evinin bahçesi de su doluydu. Yardımcı olduk temizledik. Uzun süredir böyle olmuyordu. Fakat dün çok şiddetliydi yağmur geldiğimizde şaşırdık' diye konuştu. Diyaliz merkezinde çalışan Gökhan Sezer, "İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Vidanjör suyu çekiyor. Saat 6 buçuktan beri buradayız. Burası sığınak, su bastı burayı" dedi.

Nevra UÇKAÇ - Melis KARAKUZULU/İZMİR,

