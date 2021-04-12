İzmir'i toplu ulaşımla gezen köpek Sam bulundu - Son Dakika

İzmir'i toplu ulaşımla gezen köpek Sam bulundu

12.04.2021 10:22

İzmir'i toplu ulaşımla gezen köpek Sam bulundu Yaşam alanından uzaklaştırılıp bölgesine geri dönmek için İzmir'deki toplu ulaşım araçlarına binen sokak köpeği, sosyal medya seferberliği ile bulundu Sosyal medya kullanıcıları köpek Sam'in hangi araçta olduğunu anbean paylaştı, hayvanseverler...

İzmir'i toplu ulaşımla gezen köpek Sam bulundu

Yaşam alanından uzaklaştırılıp bölgesine geri dönmek için İzmir'deki toplu ulaşım araçlarına binen sokak köpeği, sosyal medya seferberliği ile bulundu

Sosyal medya kullanıcıları köpek Sam'in hangi araçta olduğunu anbean paylaştı, hayvanseverler buldu

İZMİR - İzmir'de bir vatandaş tarafından yaşam alanından alınarak vapurla başka bir ilçeye götürülen sokak köpeği Sam, tam 1,5 aydır kendi bölgesine geri dönebilmek için neredeyse tüm toplu ulaşım araçlarını kullandı. Bir türlü yaşadığı bölgeye geri dönemeyen Sam, hangi ulaşım aracında olduğu sosyal medyada anbean paylaşılınınca hayvanseverler tarafından bulunarak yaşam alanına geri gönderildi.

Günün en ilginç haberi İzmir'den geldi. İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı mevkiinde yaşayan sokak köpeği Sam, çevredeki hayvanseverler tarafından besleniyordu. 1,5 ay önce bir vatandaş, Sam'i de yanına alarak Bostanlı'dan Konak'a giden vapura bindi. Vatandaş, Sam ile vapura bindiğini ise sosyal medya hesabından paylaştı. Yolcularla birlikte Konak ilçesinde inen Sam'in vapur fotoğraflarını gören ve Sam'i tanıyan hayvanseveler ise yaşam alanından uzaklaşan köpeğin sorun yaşayabileceği endişesiyle harekete geçti ancak Sam Konak'ta bulunamadı. Ardından sokak köpeğinin farklı gün ve saatlerde İzmir'deki pek çok toplu ulaşım aracına bindiği anlaşıldı. Metro, İZBAN, tramvay, otobüs gibi araçlara bir köpeğin bindiğini görüp olayı ilginç bulan vatandaşlar köpeği fotoğraflarken, hayvanseverler söz konusu köpeğin Sam olduğunu fark etti. Hal böyle olunca Sam'in bulunması için sosyal medyada adeta seferberlik başlatıldı. Sam'i gören yolcular köpeği fotoğrafladı, hayvanseverler Sam'in son görüldüğü bölgeye gidip onu aramaya koyuldu. İzmir'in pek çok ilçesini toplu ulaşımla gezerek yaşam alanına dönmeye çalıştığı düşünülen köpek Sam, en sonunda Bayraklı ilçesinde bulunarak hayvanseverler tarafından yaşadığı bölge olan Bostanlı'ya bırakıldı.

"İzmir'de gezmediği bölge kalmamış"

Sam'in kaybolma ve bulunma hikayesini anlatan hayvansever Elif Elçin, "Sam, Bostanlı-Atakent civarında yaşıyor. Daha çok sahil kesiminde dolanan özgür ruhlu bir hayvan ama biz bu kadar özgürleşeceğini düşünemedik açıkçası. Sam, onu seven ve biraz da sorumsuzluk gösteren bir hayvansevere Bostanlı Vapur İskelesine kadar eşlik etmiş. Hayvanseverin peşinden vapura binmiş ve Konak iskelesinde inmiş. Bu kişi vapurdaki görüntüleri sosyal medyada paylaşınca aynı gün içerisinde Konak bölgesinde Sam'i aradık ama bulamadık. Ona yabancı bir bölge olduğu için sanırım Bostanlı'ya geri dönme çabaları başladı. 1,5 boyunca dönem dönem sosyal medyadan Sam'in fotoğraflarını paylaştık ve çok sayıda geri dönüşler aldık. Sam, bilumum toplu taşıma aracında görülmüş. Metro, tramvay, otobüs, İZBAN'dan görüntüler geldi. Yani Sam'in İzmir'de gezmediği bölge kalmamış. Bir ara Karşıyaka'ya kadar İZBAN ile geldiği ihbarını aldık ancak nasıl olduysa tekrar binip Alsancak'a geri dönmüş. Sosyal medya paylaşımları sayesinde en son Bayraklı'da olduğu haberini aldık. Çok taze bir haber olduğu için Sam'in beslenmesi ile de ilgilenen Ebru isimli arkadaşımız hemen bölgeye gitti ve 1,5 saatlik arama sonrasında Sam'i buldu. Sam, kendi bölgesine geri dönmüş oldu. Sam'i ara ara kendi bölgesinde görüyoruz ama şimdi özgürlüğünün tadını çıkardığını ve dolaştığını düşünüyoruz. Toplu taşımaya alıştığı için tekrar o yollara gitmeyeceğini ümit ediyoruz" dedi.

"Bölgesine geri dönmek için uğraştı"

Sam'i vapura bindiren kişinin, olayı komik bir olay gibi paylaştığını ancak yaptığı şeyin aslında komik olmadığını söyleyen Elçin, "Sam'i vapura alan kişi maalesef onu Konak'ta bıraktı. Eğer geri dönüş yolunda ona yardımcı olabilseydi, iş bu raddeye gelmeyecekti. Sam bölgesine geri dönmek için çok sayıda toplu taşıma aracına bindi. Onu araçlarda gören insanlar bunu güzel bir olay olarak paylaştı. Biz de her sosyal medya paylaşımında Sam'i aradığımızı söyleyip köpeğin o an nerede olduğunu sorduk. Ancak Sam'in görülme saati ve onun fotoğraflarının paylaşılma saati bir türlü çakışmadı. Paylaşımlar artınca daha yakın zaman dilimlerinden ihbarlar almaya başladık. En sonunda da Bayraklı'da bulundu" diye konuştu.

"Turist Ömer diyenler oldu"

Sam'in bulunduğu Bayraklı ilçesinin, yaşam alanı olan Karşıyaka ilçesine yakın olduğunu ifade eden Elçin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sam, Bayraklı'ya gelmişken Karşıyaka bölgesine de gelebilirdi ama yanlış toplu taşıma araçlarına binince bir türlü gelememiş oldu. Hatta bununla ilgili espriler de yapıldı. Sam'e 'Turist Ömer' diyenler oldu, 'Ona bir toplu ulaşım kartı çıkartalım' diyenler oldu. Bunu nasıl yaptı bilmiyoruz ama Sam'in fotoğraflarını bütün toplu taşıma araçlarında gördük."

İzmir'de tur attı

Köpeklerin, kendi alanlarına başka köpekleri sokmak istemediğini, bu sebeple Sam için endişelendiklerini dile getiren Elçin, "Her bölgenin kendi köpekleri var. Sam, gittiği bölgede onu aralarına almayan köpeklerle sorun yaşayabilir diye endişe ettik. Sam, zayıflamış olarak geri dönse de bir şekilde 1,5 ay hayatta kalarak bölgesine dönmüş oldu. Sam'in yolculuğu Bostanlı'da başladı, ardından Konak'ta devam etti. Alsancak-Halkapınar arasında gelgitler oldu. Sonra Buca Şirinyer'de ve ardından da Bayraklı'da görüldü. Bu olay ufak bir olay gibi duruyordu ama trajikomikti" sözlerine yer verdi.

İzmir'i toplu ulaşımla gezen köpek Sam bulundu
İzmir'i toplu ulaşımla gezen köpek Sam bulundu
İzmir'i toplu ulaşımla gezen köpek Sam bulundu
İzmir'i toplu ulaşımla gezen köpek Sam bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İzmir'i toplu ulaşımla gezen köpek Sam bulundu - Son Dakika


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