İzmir'i vuran depreminin ardından moloz çıkmazı - Son Dakika

İZMİR depreminin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkım çalışmaları devam ederken, kentteki hafriyat sahaları ve moloz döküm alanlarının yetersiz olduğu iddia edildi. Ege Hafriyatçılar Kooperatifi Başkanı Bekir Arduçlu, "Eğer önlem alınmazsa İzmir'in her yerinde önümüzdeki günlerde moloz göreceğiz. İnsanlar buldukları boş arazilere molozları dökecekler. Her bölgede geri dönüşüm tesisi kurulmasını öneriyoruz" dedi.

İzmir'deki yıkıma neden olan 6,6'lık depremin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına göre ağır hasarlı olduğu tespit edilen binalar yıkılıyor. Yıkım işlemleri sürerken ortaya çıkacak molozlar için kentteki hafriyat sahaları ve moloz döküm alanlarının yetersiz olduğu iddia edildi. Kemalpaşa'daki döküm yerinin yetersiz olduğunu ileri sürerek geri dönüşüm tesisleri kurulması gerektiğini ifade eden Ege Hafriyatçılar Kooperatifi Başkanı Bekir Arduçlu, "Asıl deprem, bu binalar yıkıldıktan sonra olacak. Sabah kalktığımızda nerede boş bir arazi varsa orada moloz yığını göreceğiz. Eğer önlem alınmazsa İzmir'in her yerinde önümüzdeki günlerde moloz göreceğiz. İnsanlar buldukları boş arazilere molozları dökecekler. Zaten bu durum kanayan bir yaraydı. Bir kanser var ve bu kanseri sadece ağrı kesiciyle durduramayız. Ciddi bir yıkıntımız var. Problemli binalar yıkılacak ama bunun nereye döküleceğini kimse bilmiyor" dedi.

'HER BÖLGEDE GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ KURULMALI'

İzmir'deki depremin ardından ciddi anlamda moloz sorununun gündeme geldiğini söyleyen Arduçlu, "Döküm sorunlarımız var. 50'ye yakın acil binanın dökülmesi için Kemalpaşa'da bir döküm yeri açıldı. Buradaki molozların içerisinde özel ziynet eşyalarının da olduğunu biliyoruz. Dökülen bu alanda kıymetli eşyalar savcılık tarafından araştırılacak. 500'den fazla yıkılacak bina var. Onlar için döküm yeri yok. Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi temsilcileri ve ilçe başkanlarıyla toplantılar yaptık. İzmir'de deprem öncesinde de moloz döküm alanının olmaması büyük bir sorundu. Bu depremle birlikte bu sorun ciddi boyutlara ulaştı. Bizim önerimiz, her bölgede geri dönüşüm tesisinin kurulmasıdır. Bu malzemeleri tekrar ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. İzmir'de Seferihisar'daki geri dönüşüm tesisi haricinde bir tesis yok; ki o da bu molozların sadece beton kırığı olan kısımlarını alıyor, ancak binalarda her çeşit malzeme var. Döküm yeri olarak ise şu anda Kemalpaşa'daki döküm yeri haricinde herhangi bir döküm yeri yok" ifadelerini kullandı.