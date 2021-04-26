İzmir'i yaşlandıran öğretmen - Son Dakika

İzmir'i yaşlandıran öğretmen

26.04.2021 19:44
İzmir'i yaşlandıran öğretmen, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde taş koleksiyoneri emekli resim iş öğretmeni Alibeke Özkan'ın (72), toprakları incelerken, 2003 yılında bulduğu taş sayesinde Yeşilova Höyüğü keşfedildi ve bu keşifle İzmir'in bilinen yaşı 5 bin iken, 8 bin 500'e çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde taş koleksiyoneri emekli resim iş öğretmeni Alibeke Özkan'ın (72), toprakları incelerken, 2003 yılında bulduğu taş sayesinde Yeşilova Höyüğü keşfedildi ve bu keşifle İzmir'in bilinen yaşı 5 bin iken, 8 bin 500'e çıktı. İzmir'in tarihinin değişmesine vesile olan Özkan, "İzmir yaşlanmış oldu. Tarihe yeni bir pencere açıldı" dedi.

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan emekli resim iş öğretmeni ve taş koleksiyoneri Alibeke Özkan, doğal taş ve mineral incelemeleri sırasında tarihi değiştirecek bir gerçeğin ortaya çıkmasına neden oldu. 2003 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Buca'da yaptığı parkta yürüyüşe çıkan Özkan, yerde parıldayan yeşil bir taş fark etti. Yaptığı incelemede bulduğu taşın balta olarak kullanılmak amacıyla yontulduğunu fark eden Özkan, arkeolojik bir kalıntı bulduğunu fark ederek İzmir Arkeoloji Müzesi'ne başvurdu. Müze görevlileri bulunan taşla birlikte parkta tarama çalışması başlatınca, bölgede balta ve kemiklerden oluşan pek çok arkeolojik kalıntı daha bulundu. Parkta bulunan toprağın Yeşilova'dan alındığı anlaşılınca bölgede 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ortak girişimiyle Prof. Dr. Zafer Derin başkanlığında kazı çalışmaları başladı. Kazı çalışmalarının ardından İzmir'in bilinen en eski yerleşim yeri Yeşilova Höyüğü keşfedilmiş oldu ve İzmir'in 5 bin değil aslında 8 bin 500 yıllık bir tarihi olduğu ortaya çıktı. İzmir'in bilinen tarihini değiştiren Özkan, "Böylelikle İzmir yaşlanmış oldu. Tarihe yeni bir pencere açıldı" dedi.

'O TAŞI GÖRMESEYDİM APARTMANLAR DİKİLECEKTİ'İlginç bir tesadüf yaşadığını anlatan Özkan, "İzmir'in tarihinin değişmesine vesile olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bu bir tesadüftü ve dikkatli olmama, sanattan anlamama bağlıydı. Böyle bir şey olduğunu hayal edemezdim ama buna katkı sağladığım için çok mutluyum. Yeşilova Höyüğü sadece İzmir değil tüm Ege'nin tarihi hakkında bilgi veriyor. Eğer ben o taşı görmeseydim oralara çim ekilecekti, apartmanlar dikilecekti. Böyle bilgilere de ulaşmamız mümkün olmayacaktı" diye konuştu.'FARK ETMEM ZOR OLMADI, İLGİMİ ÇEKTİ'1986 yılında İzmir'e yerleştiğini anlatan Özkan, "2003 yılında bir akşam yürüyüşe çıktığımda Büyükşehir tarafından yapılmakta olan parkta yürürken, kenara başka bölgelerden getirilmiş toprakların döküldüğünü gördüm. Toprakların içinde yeşil bir taş buldum. Yaptığım incelemede bu taşın düzgün yontulmuş bir taş balta olduğunu öğrendim. Sanat tarihi okuduğum için bunu fark etmem zor olmadı. İlgimi çekti. Aynı bölgeden seramik parçaları, kesici taşlar, midye kabukları gibi malzemeler buldum. Onları İzmir Arkeoloji Müzesi'ne götürdük" dedi.'HAYRET ETTİLER'

Daha sonra bulduğu taşla ilgili çalışmaların başlatıldığını ifade eden Özkan, "Arkeologlar götürdüğümüz parçalara hayret ettiler. İzmir'in yaşının bu taşlarla artacağını tahmin ettiler. Daha sonra tarama çalışması başlatıldı. Yazışmalar devam etti toprakların nereden alındığı incelendi. Toprakların alındığı noktada kazılar yapılınca Yeşilova Höyüğü keşfedildi. Kazılardan bulunan bulgular, Ankara'da karbon testine gönderildi. İzmir'in yaşının 8 bin 500 olduğu tescillendi. Ben de Yeşilova Höyüğü'nün bulunmasına katkı sağlamış oldum" ifadelerini kullandı.


İzmir'i yaşlandıran öğretmen
İzmir'i yaşlandıran öğretmen
İzmir'i yaşlandıran öğretmen
İzmir'i yaşlandıran öğretmen
İzmir'i yaşlandıran öğretmen

Yeşilova Höyüğü, Arkeoloji, Emekli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'i yaşlandıran öğretmen - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına sert tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Biden'ın 'soykırım' kararına sert tepki: Mesnetsiz ifadeler kullanmıştır Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Oyuncu Aygün Aydın'dan ağza alınmayacak laflar! Seren Serengil'e ateş püskürdü Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Atatürk'e ve Özgecan Aslan'a hakaret edip Türk bayrağını yakan 'Sapık Alihan' için istenen ceza belli oldu Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Tarlasında sulama yapan muhtar, gelen sesler üzerine baktığı havuzunda yaralı pelikanla karşılaştı Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınları başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler Ermenilerin yaptığı katliamın yakın tanığı konuştu: Kadınları başlarını kesmişler, göğüslerinden çivilemişler Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş Kobani davası olaylı başladı! Avukatlar salonu terk etti, Selahattin Demirtaş "128 milyar dolar nerede?" yazılı kağıdı gösterdi Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti Müge Anlı'da ortalık karıştı! 8 yıldır kayıp kadının eski eşi ve sevgilisi canlı yayında yüzleşti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi İşkenceci eşini öldüren Melek İpek tahliye edildi         
19:31
Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi         
18:57
Son Dakika: Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş ve eşi Güliz Baş tutuklandı Son Dakika: Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş ve eşi Güliz Baş tutuklandı         
18:15
Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe'nin şampiyonluklar için yaptığı başvurunun reddi için TFF'ye Cengiz'in imzasıyla itirazda bulundu         
17:51
İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın İlkay Gündoğan: En büyük anım Galatasaray'ın UEFA kupası kazandığı andı, kimse kusura bakmasın         
17:25
Kadınlar saç baş birbirlerine girdi! Ayırmaya çalışan onlarca erkek bile başarılı olamadı Kadınlar saç baş birbirlerine girdi! Ayırmaya çalışan onlarca erkek bile başarılı olamadı         
17:10
Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu Acun Ilıcalı Hollanda'dan satın aldığı Fortuna'dan çekildi, İngiltere'den bir takıma yatırım yapacağını duyurdu         
16:44
Rusya devlet başkanı Putin, yedek askerleri orduya çağırdı Rusya devlet başkanı Putin, yedek askerleri orduya çağırdı         
16:08
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi İsmail Balaban'a Survivor'dan çekilme çağrısı yapan Kırkpınar Ağası fikrini değiştirdi         
14:43
Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü Kaya düşmesi tehlikesi nedeniyle her yerin kapatıldığı Assos Antik Limanı 500 günlüğüne hayalet şehre dönüştü         
14:23
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı Türkiye tarihinin unutulmaz dolandırıcısı! Tansu Çiller'i kandırıp örtülü ödenekten 5,5 milyar lira vurgun yaptı         
12:22
"Benden daha sağlamdır" dediği çalışanı işe ciple geldi! Kamera kayıtlarını inceleyen patron yıkıldı         
10:55
Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti Gülşen, koruma altındaki çocuğu kamera karşısına geçiren Bakan Derya Yanık'ı istifaya davet etti         
10:42
Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı Survivor All Star için hazırlıklara başlayan Acun Ilıcalı, teklif götüreceği 8 yarışmacıyı açıkladı         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2021 19:58:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'i yaşlandıran öğretmen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei