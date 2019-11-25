Son Dakika Haberleri: İzmir için kuvvetli yağış uyarısı
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İzmir için kuvvetli yağış uyarısı

6 saat önce

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Foça, Menemen ve Aliağa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Foça, Menemen ve Aliağa ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.


Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte gün boyunca etkili olan yağışın akşam etkisini arttıracağı belirtildi.


Vatandaşların dikkatli olması istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir il genelinde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların Çeşme Yarımadası ile Aliağa, Foça, Menemen ilçeleri ve çevresinde şiddetli, yerel olarak aşırı yağış şeklinde devam etmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Menemen, Aliağa, İzmir, Foça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:32 Kaynak: AA
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