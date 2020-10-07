İzmir için meteorolojik uyarı - Son Dakika

İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden, İzmir'in kuzey ve doğu ilçelerinde yerel dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 8 Ekim Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İzmir ve çevresinde görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir'in kuzey ve doğu ( Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen, Bayındır, Kemalpaşa, Beydağ, Tire, Ödemiş, Kiraz) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - İZMİR