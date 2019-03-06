İzmir İçin Omuz Omuza Mücadele Edeceğiz"

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan
, "Cumhur İttifakı olarak, 31 Mart'ta daha yaşanılabilir bir İzmir için omuz omuza mücadele edeceğiz." dedi.
Özalan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Aliağa
ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
AK Parti Aliağa İlçe Seçim Koordinasyon Merkezinde (SKM) partililerle bir araya gelen Özalan, seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı, istişarelerde bulundu. MHP
Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ile makamında görüşen Özalan, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde mutlaka başarılı olması gerektiğini vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın, beka mücadelesinin önemli bir dayanak noktası olduğuna işaret eden Özalan, "Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı bir kez daha üzerine basarak söylüyoruz. 31 Mart'ta daha yaşanılabilir bir İzmir için omuz omuza mücadele edeceğiz." diye konuştu.
Ziyaretin ardından Çıtak
Mahallesi'ne giden Özalan, kahvehanede vatandaşlarla bir araya geldi, ev ziyaretleri yaptı.
Özalan, " Türkiye
'nin AK Parti iktidarlarıyla birlikte spordan sanata, altyapı ve bayındırlık hizmetlerinden teknolojiye önemli mesafeler almaya devam ettiği süreçte milletimizin gönlünü kazanmayı sürdüreceğiz. Milletimizin bize olan sevgisi ve desteği sürdükçe 2023 hedeflerini gerçekleştirmiş büyük Türkiye'nin önünü kimse kesemeyecek." şeklinde konuştu.
Çıtak Mahallesi'ndeki sulama barajında da incelemelerde bulunan Özalan, kendisine iletilen sorunları DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın
'a aktardı.
Özalan, DSİ uzmanlarından oluşan heyetten kurulu komisyonun yarından itibaren bölgeye yönlendirileceğini ve durum tespitinin ardından gerekenin yapılacağını bildirdi.
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Aliağaspor Takımı'nın antrenmanını izleyen Özalan, futbolcularla sohbet etti.
Yeniçeriler Taraftar Derneğini de ziyaret eden Özalan, amatör kulüpleri her zaman desteklediklerini vurguladı.
Özalan'ın ziyaretlerine, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, AK Parti Aliağa Gençlik Kolları Başkanı Fatih
Bozduman ve partililer eşlik etti.