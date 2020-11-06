Afyonkarahisar Bahçeşehir Koleji'nden İzmir'e yardım malzemesi - Son Dakika

Afyonkarahisar Bahçeşehir Koleji, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemesi gönderdi.

Bahçeşehir Üniversite Yerli Yeşil Platformu ile Acil Eylem Derneği iş birliğiyle başlatılan yardım kampanyası kapsamında Afyonkarahisar Bahçeşehir Koleji de destek verdi.

Öğrenci velilerinin destek verdiği kampanya ile toplanan ve içinde battaniye, kıyafet, gıda maddesi bulunan koliler İzmir'e gönderildi.

Afyon Bahçeşehir Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeşehir Üniversitesi Yerli Yeşil Platformu ve Acil Eylem Derneğinin, iş birliği yaparak, velilere İzmir'deki depremzedelere yardımcı olabilmek amacıyla bir duyuru yaptıklarını söyledi.

Bu duyuru neticesinde 3 gün gibi kısa bir sürede velilerin duyarlı bir davranış sergilediğini belirten Taş, "Battaniye, kıyafet, çocuk bezi ve bakliyat gibi ürünleri bize getirdiler. Hazırlanan yardım kolilerimizi İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere gönderdik. Yardım kampanyamıza duyarlılık gösteren tüm velilerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.