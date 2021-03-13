İzmir için uyardı 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek' - Son Dakika

İzmir için uyardı 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek'

13.03.2021 11:37

İzmir için uyardı: 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek'ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr.

İzmir için uyardı: 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek'

ENFEKSİYON Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, İzmir'de kontrollü normalleşme süreciyle birlikte tedbirli hareket edilmediği için koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çekip, kentin yakın zamanda çok yüksek riskli iller arasına girilebileceğini söyledi.

İzmir Medicana Hastanesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serhan Sakarya, koronavirüs risk haritasında 'yüksek risk' grubunda turuncu renkle gösterilen İzmir'in, vaka sayısının artmaya devam etmesiyle yakın zamanda kırmızı listeye girebileceğine dikkat çekti. Bu görüntüsüyle İzmir'in vaka sayısının çok yüksek iller arasında yer alacağını ön gördüklerini belirten Prof. Dr. Sakarya, "Bir yıllık süreç içerisindeki değişimlere baktığınız zaman; Bodrum, Çeşme, Urla, Seferihisar mavi alandı. Ancak yazın en kırmızı alan orası oldu. Yani toplumsal hareketin olduğu her yer kırmızıya dönecektir. Normalleşme başlamadan önce iş yerime her gün 15 dakikada geliyordum. Normalleşme sonrasında ise 45 dakikada gelmeye başladım. Çünkü insanlar sosyalleşmeye başladı. Bu sosyalleşme ne kadar fazla olursa, o kadar kırmızılaşacağız. İzmir'de vaka sayılarımız gün geçtikçe artarak devam ediyor ve bu durum korkutucu düzeye gelecektir" dedi.

'İZMİR ATAK GEÇİRDİ'

İzmir'in, koronavirüs sürecinde atak geçirdiğini ifade eden Prof. Dr. Sakarya, "Biz bundan önceki ekim, kasım, aralık ayında vaka sayılarından dolayı Türkiye'nin riskli ilk üç şehrinin başında geliyorduk. Çok ciddi bir atak geçirdik. Bunu tekrar nisan, mayıs aylarında yaşarsak, yaz ayını virüsün zayıfladığı ve insanlara bulaşma riskinin azaldığı bir süreç olarak hayal etmenin bir anlamı yok. Bu mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.

'TIBBİ ATIK DA ARTIYOR'

Koronavirüs sürecinde hastanelerdeki tıbbi atık oranlarının da arttığını belirten Prof. Dr. Sakarya, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüs sürecinde tıbbi atık oranlarımız daha fazla arttı. Hastaların yanına tek kullanımlık malzemelerle geliyoruz. Hastanın kullandığı çatal, bıçak ve kaşıkları normal atık olarak çöpe atarken şimdi bunları tıbbi atık şeklinde atmaya başladık. Dolayısıyla bu da hastanelerin tıbbi atık oranlarını çok ciddi boyutta artırıyor."

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasında 'yüksek risk' grubunda 'turuncu' renkte yer alan İzmir'de, 100 bin nüfusa karşılık gelen koronavirüs vaka sayısı 53,42'den 66.47'ye yükseldiği belirtilmişti.

İzmir için uyardı 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek'
İzmir için uyardı 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek'
İzmir için uyardı 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek'
İzmir için uyardı 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek'
İzmir için uyardı 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek'
İzmir için uyardı 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek'

Koronavirüs, Normalleşme, Sakarya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir için uyardı 'Vaka sayıları korkutucu düzeye gelecek' - Son Dakika


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